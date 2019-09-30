بدء التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الأول من أكتوبر 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق غداً مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تستمر حتى الثالث من أكتوبر في 9 مراكز متوزعة في جميع إمارات الدولة، حيث يتمكن أعضاء الهيئات الانتخابية من التصويت لمرشحيهم في هذه المراكز لمدة 9 ساعات متواصلة ومن الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 6 مساء من كل يوم من أيام فترة التصويت المبكر.

وتهدف عملية التصويت المبكر إلى إتاحة المجال لأعضاء الهيئات الانتخابية من الناخبين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر التوجه إلى مراكز التصويت المبكر التسع لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

ومن المقرر أن يتم في اليوم الأول من أيام التصويت المبكر (أي في يوم 1 أكتوبر 2019م) إجراء فحص مركزي لقاعدة بيانات أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة في مركز الانتخاب الرئيسي بإمارة أبو ظبي للتأكد من خلوها من أية عمليات تصويت مسبقة، وتدعو اللجنة الوطنية للانتخابات الراغبين من المرشحين في الاطلاع على هذا الإجراء، الحضور الى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الساعة السابعة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه بعد الانتهاء من اليوم الانتخابي وإغلاق المراكز الانتخابية التسع، فإنه لا يمكن للناخبين التصويت لمرشحيهم حيث أن أجهزة التحقق من الهوية تغلق، كما أن أجهزة التصويت يتم إيقافها تقنياً بحيث لا تقرأ أية بطاقة هوية، وبذلك فإنه لا يمكن أن تتم أية عمليات تصويت حتى يتم إعادة تشغيلها في اليوم الانتخابي التالي من فترة التصويت المبكر.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن انتحال صفة الغير واستخدام هوية الغير جريمة يعاقب عليها القانون، محذرة في الوقت ذاته من استخدام الناخب لهوية ناخب آخر خلال عملية التصويت، موضحة أن هذا التصرف يعد مخالفة قانونية وذلك حسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، كما تم تزويد المراكز الانتخابية بأجهزة للتأكد من هوية الناخبين.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبد الرحمن العويس، أن فتح باب التصويت المبكر يستهدف تحقيق أوسع مشاركة لأعضاء الهيئات الانتخابية في الاستحقاق الوطني، ومنح جميع الناخبين الواردة أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية الفرصة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي.

وثمن العويس جهود اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 وكافة اللجان المنبثقة عنها ولجان الإمارات، والتي انعكست إيجاباً على تحقيق جاهزية مراكز التصويت المبكر وبما يسهم في إنجاز كافة مراحلة العملية الانتخابية وفق أفضل المعايير تحقيقاً للشفافية والنزاهة ودقة العملية الانتخابية.

وأكد معاليه على الجاهزية التامة لكافة المراكز الانتخابية المخصصة لاستقبال الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في التصويت المبكر ضمن فترة الأيام الثلاثة التي تم الإعلان عنها، وقال معاليه: "إن اللجنة الوطنية للانتخابات خصصت 9 مراكز للتصويت المبكر موزعة على مختلف مناطق الدولة على النحو الذي يسهّل على أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين بالتصويت المبكر ممارسة حقهم الانتخابي لما فيه تعزيز المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الهوية الإماراتية هي الوثيقة المعتمدة في عمليات التصويت المبكر، مشيرة إلى أن عمليات التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ستكون عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في مراكز التصويت المبكر التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات في كل إمارة، على أن يكون لعضو الهيئة الانتخابية في أية إمارة أن يدلي بصوته في أي مركز انتخاب على مستوى الدولة، وليس فقط في الإمارة التي ينتمي إليها.

ويتم التصويت من خلال عدة إجراءات تنظيمية تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة، وفي مقدمتها التأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها. على أن يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فقط، والتي سيتم التأشير عليها بمؤشر التصويت الإلكتروني.

وتشمل المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر مركز أبوظبي الوطني للمعارض هو المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي في مدينة العين، وصالة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي، ونادي الشارقة للشطرنج في مدينة الشارقة.

فيما سيكون مركز التصويت المبكر لإمارة عجمان في مبنى جامعة عجمان، وأما في رأس الخيمة فسيكون المركز المعتمد في مركز إكسبو، وستكون قاعة الاتحاد المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في إمارة أم القيوين، وفي مدينة الفجيرة سيكون مركز التصويت المبكر هو مركز الفجيرة للمعارض.

وينص الفصل الخامس من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في المادة 29 على أن تحدد اللجنة الوطنية للانتخابات أيام التصويت وفق الجدول الزمني للانتخابات بحيث تشمل أيام التصويت خارج الدولة، وأيام التصويت المبكر، ويوم الانتخاب الرئيسي.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.