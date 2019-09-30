"لجنة عجمان": جاهزية تامة للتصويت المبكر

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أكد رئيس لجنة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي جاهزية الإمارة الكاملة لإنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 خلال مرحلة التصويت المبكر التي تبدأ غداً و حتى 3 أكتوبر الجاري في المقر الرئيسي بجامعة عجمان.

وأكد السويدي على جاهزية المركز المعتمد للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بجامعة عجمان واستيفاء جميع الخدمات والبنية التقنية، وتخصيص مواقف للناخبين بما يضمن وصولهم واستكمال إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وثمّن رئيس اللجنة جهود أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية، مبدياً ثقته التامة في قدرتهم على استكمال مرحلة التصويت بالكفاءة ذاتها، وحثهم على تكثيف الجهود في الفترة المقبلة، وتقديم كل التسهيلات خلال عملية التصويت.

ودعا رئيس اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في هذا الحدث الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة من خلال اختيار المرشحين الأكفاء ليكونوا مساهمين في وصول الأعضاء الأكفاء لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لخدمة المواطن والارتقاء بجميع قطاعات المجتمع والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية للإمارات، منوهاً على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية الإمارايتة باعتبارها الوثيقة المعتمدة للتصويت.

وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية في الإمارة لمناقشة الاستعدادات و تنسيق الجهود بما يضمن أو يكفل نجاح العملية الانتخابية وتوفير كل ما يتعلق بالأمور الفنية والتقنية والإدارية والأمنية المتعلقة بالحدث الوطني.

وأكد السويدي أن مركز الانتخابات المعتمد خلال التصويت المبكر بجامعة عجمان سيفتح أبوابه للناخبين من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 اكتوبر وحتى يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري.