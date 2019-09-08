انسحاب 3 مرشحين من الانتخابات بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

كشفت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني لـ "الإمارات اليوم" عن انسحاب 3 مرشحين من خوض الانتخابات، مبينة بأن هناك إقبال جيد لتقديم طلبات اعتماد الخطط الدعائية، إذ تم اعتماد 47 حملة إعلانية ودعائية للمرشحين.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في تلقي طلبات المقار الانتخابية واعتماد تقديم الوكالات من المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط، وهي أن يكون ضمن الهيئة الانتخابية في الإمارة التي ينتمي اليها المرشح، إذ اصدرت 21 تصريح لمقر انتخابي، وتم اعتماد عدد 19 وكالة ممن تنطبق عليهم الشروط.

وأوضحت أن الحملات الإعلانية مستمرة حتى 4 أكتوبر المقبل، مؤكدة على أهمية الالتزام من قبل المرشح بالضوابط والتعليمات التنفيذية لانتخابات الوطني 2019 حتى لا يكون عرضة للمخالفات.