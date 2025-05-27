84% نسبة التحسن في أداء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة

كشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن نتائج الدورة الثالثة من برنامج «إتقان» للعام الدراسي 2024-2025، والذي يستهدف مراجعة جودة أداء المدارس الخاصة، بعد أن نفذ الفريق المكلف بالتقييم سلسلة زيارات ميدانية شملت 86 مدرسة من 10 مناهج دراسية مختلفة، تضمنت زيارات صفية ، ومراجعة للوثائق المدرسية، وحضور الأنشطة الطلابية والمدرسية المختلفة، وعقد اجتماعات متنوعة مع المعلمين والقيادات المدرسية وتحليل نتائج استطلاعات الرأي التي شارك فيها 40,838 وليّ أمر و44,810 طالب و5,698 معلمًا.

ويهدف برنامج «إتقان» إلى التأكد من التزام المدارس الخاصة بإمارة الشارقة بمعايير الجودة المعتمدة في إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية بالدولة، وتعزيز فاعلية أدائها التربوي والإداري.

واستهدفت هذه الدورة عدد 43 مدرسة حاصلة على تصنيف «جيد» في دورة 2022-2023، و37 مدرسة حاصلة على تصنيف «مقبول» في دورة 2023-2024، بالإضافة إلى ست مدارس جديدة، فيما انطلقت الجولة الأولى من البرنامج في الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر 2024، بتقييم 33 مدرسة بمعدل 10 مدارس أسبوعياً، ثم استأنفت الهيئة الجولة الثانية من 20 يناير إلى 20 فبراير 2025 لتشمل تقييم 53 مدرسة أخرى.

وأسفرت النتائج عن حصول خمس مدارس على تصنيف «جيد جداً»، و53 مدرسة على تصنيف «جيد»، و28 مدرسة فقط على تصنيف «مقبول»، فيما لم تسجل أي مدرسة تصنيف «ضعيف» أو «ضعيف جداً».

وأظهرت النتائج تحسنًا نوعيًا في أداء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة مقارنةً بالعام 2018، حيث ارتفعت نسبة المدارس التي حصلت على تقييم "جيد جداً" و"جيد". فقد حصلت 79 مدرسة على مستوى "جيد" في عام 2025 مقارنةً بـ 7 مدارس فقط في 2018، بينما حصلت 14 مدرسة على مستوى "جيد جداً" في 2025 مقارنةً بمدرسة واحدة فقط في 2018. كما شهدت المدارس التي حصلت على مستوى "مقبول" انخفاضًا من 68 مدرسة في 2018 إلى 28 مدرسة في 2025. ولم تصنف أية مدرسة في فئة "ضعيف جداً" أو "ضعيف"، مما يعكس التحسن الكبير في جودة التعليم في المدارس الخاصة في الإمارة.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، إن برنامج «إتقان» يشكل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير التعليم الخاص بإمارة الشارقة، فهو لا يكتفي برصد مستويات الأداء فحسب، بل يزود المدارس بخارطة طريق دقيقة لتحسين ممارساتها التعليمية والإدارية، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الدورة تؤكد التزام المدارس الخاصة في الإمارة بمعايير الجودة، فضلاً عن حرصها على الارتقاء بمستوى التحصيل الأكاديمي والبيئة المدرسية.

وأكد الحوسني في تصريحات صحفية، أهمية مشاركة أولياء الأمور والطلبة والهيئات التدريسية في التقييم، وذلك عبر الاستبيانات التي تنشر على كافة المدارس الخاصة مشيرًا إلى أنها تمثل مرآة تعكس مدى جودة التعليم المقدم، كما تعتبر نتائج تحليل استبياناتها أداة مهمة لمساعدة الهيئة في توفير سبل التحسين، مما يسهم في رفع مستوى أداء النظام التعليمي، ليتماشى مع أفضل نظم التعليم العالمية، معتبراً إياهم فاعلين مؤثرين في تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها، باعتبارهم شركاء أساسيين فيها، ما ينعكس إيجابًا على مستوى الطلاب.

وتهدف الهيئة من تطبيق برنامجها النوعي "إتقان" إلى إجراء دراسة مراجعة وتقييم جودة أداء المدارس الخاصة في الإمارة لقياس مدى فعاليتها وإتقانها لمعايير الجودة المدرسية والممارسات التعليمية المتميزة، وتمكين الطلاب من تحقيق التطور في المستويات الأكاديمية والشخصية والاجتماعية، كما يهدف البرنامج إلى مساعدة المدارس في رحلتها نحو التحسين المستمر من خلال إجراء تقييم خارجي لمستوى تقدمها وجودتها وقدرتها على تحقيق التحسن، إضافة الى جمع البيانات والأدلة اللازمة لوضع السياسات التعليمية وخطط التدخل المناسبة واتخاذ القرارات التطويرية بما يضمن كفاءة المنظومة التعليمية في الإمارة.

ويتميز "إتقان" بتضمينه لعدة مبادرات وبرامج داعمة، من أبرزها برنامج القيادة المدرسية الذي يهدف إلى تعزيز مهارات القيادات التربوية في إدارة وتحسين جودة التعليم داخل المدارس، حيث تم تنظيم 25 جلسة تدريبية بإجمالي 50 ساعة تدريبية، استفاد منها 1,080 من المعلمين والقيادات التربوية والاختصاصيين.

كما يضم برنامج التطوير المهني للمعلمين والذي يقدم دورات تدريبية متقدمة تهدف إلى رفع الكفاءة التعليمية وتعزيز الممارسات التربوية الفعالة. وقد نظّمت الهيئة خلال عام 2022 أسبوع التطوير المهني بعدد 40 جلسة تدريبية و63 ساعة تدريبية استفاد منها 1600 معلم، في حين شهد عام 2023 تطورًا ملحوظًا تمثل في تنفيذ 41 جلسة تدريبية و126 ساعة تدريبية استفاد منها 2044 معلم، وفي عام 2024، ركّز البرنامج على جودة المحتوى وتنوعه من خلال تنظيم 16 جلسة تدريبية بإجمالي 1145 ساعة تدريبية، استفاد منها 1145 معلمًا، والذي يعكس نهجًا مستدامًا في تطوير القدرات المهنية وتعزيز الأداء المدرسي.

وتكتمل هذه الجهود من خلال مشروع التقييم الذاتي للمدارس، الذي يمكّن المدارس من تقييم أدائها بشكل دوري، ويساعدها على تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين بفعالية بالإضافة الى متابعة فريق الخبراء بشكل دوري وعلى مدار العام الدراسي لتطوير المدارس والارتقاء بجودة مخرجاتها التعليمية.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص من خلال برنامج "إتقان" التزامها الراسخ بدعم منظومة التعليم الخاص في الإمارة وحرصها على ترسيخ ثقافة التميز والجودة في الأداء التربوي والإداري وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الهيئة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتمكين الكوادر المدرسية من تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وخلق بيئة تعليمية محفزة تُعزز من فرص التعلّم وتحقق مخرجات تعليمية نوعية تُواكب تطلعات إمارة الشارقة نحو مستقبل تعليمي ريادي ومستدام.