لا يُقبل الغياب بأثر رجعي.. تعرف إلى ضوابط استلام الإجازات المرضية في المدارس

أعلنت إدارات عدد من المدارس الحكومية عن تطبيق آلية جديدة لاستلام الإجازات المرضية، في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية المرتبطة بمتابعة حضور الطلبة والحد من حالات الغياب غير المبرر، وانسجاماً مع الأنظمة التعليمية المعتمدة، ويعزز من انضباط الطلبة وانتظامهم خلال اليوم الدراسي.

وأكدت الإدارات في مخاطبات لأولياء الأمور والطلبة، والتي اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أنه يتم استقبال الإجازات المرضية خلال الفترة الصباحية وحتى الساعة الثانية ظهرًا فقط، موضحةً أن أي تقارير طبية تُقدَّم بعد هذا التوقيت لن تُعتمد، وسيُسجَّل الطالب غائبًا بدون عذر عن اليوم الدراسي الكامل.

وشددت المدارس على أن الإجازات الخاصة بالأيام السابقة لن تُقبل تحت أي ظرف، حيث يتم إغلاق نظام تسجيل الغياب يوميًا بشكل آلي، ولا يُتاح إجراء أي تعديلات بأثر رجعي، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مصداقية البيانات اليومية المتعلقة بالحضور والغياب، وتعزيز ثقافة الالتزام بين الطلبة وأولياء أمورهم.

ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى الحرص على تقديم الأعذار الطبية في الوقت المحدد وتجنب التأخير، لضمان احتساب الغياب بعذر رسمي. وأعربت عن شكرها لتعاون أولياء الأمور الدائم، مشيدة بجهودهم المستمرة في دعم العملية التعليمية وتحقيق بيئة مدرسية منضبطة ومسؤولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى رفع معدلات الحضور المدرسي والحد من ظاهرة الغياب المتكرر، بما ينعكس إيجاباً على التحصيل الدراسي والسلوك التعليمي للطلبة.