برسائل نصية وإلكترونية.. مدارس تعمم ضوابط العودة للفصل الدراسي الثالث

أعلنت مدارس حكومية وخاصة عن تعليمات وضوابط عودة الطلبة والهيئات التدريسية والفنية والإدارية للفصل الدراسي الثالث، الذي يعد أخر محطات العام الأكاديمي الجاري 2024-2025، حيث من المقرر انطلاقته يوم الإثنين المقبل 14 أبريل الجاري للطلبة في جميع حلقات التعليم.

وبحسب التعليمات والضوابط التي عممتها إدارات المدارس على الطلبة واولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، واطلعت عليها "الإمارات اليوم"، يبقى الدوام حضورياً لجميع الطلبة، مع الالتزام الكامل بالزي الوطني الرسمي والزي المدرسي الرياضي في حصص التربية البدنية فقط، مشددة على منع ارتداء "الهودي" أو أي زي غير معتمد.

وحددت مواعيد الدوام الدراسي بنظام الحصص، حيث يبدأ من الساعة 7:00 صباحاً ويستمر حتى 2:10 ظهراً من الإثنين إلى الخميس، فيما ينتهي الدوام يوم الجمعة الساعة 10:30 صباحاً بعد الحصة الرابعة، فيما يظل يوم الجمعة إجازة أسبوعية في مدارس الإمارة.

وشددت الإدارات على أهمية الالتزام بالمظهر الشخصي والنظافة العامة، بما في ذلك قص الشعر وعدم استخدام القصات الغريبة، مع حظر استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية غير مصرح بها داخل المدرسة، حيث سيتم مصادرتها وتطبيق الإجراءات المعتمدة حسب لائحة السلوك.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى الالتزام باستخدام وسيلة نقل واحدة لأبنائهم، سواء الحافلة المدرسية أو السيارة الخاصة، مع مراعاة مواقع النزول والتوقيتات المحددة، حيث تم تحديد بوابات دخول وخروج خاصة لكل منطقة لضمان انسيابية الحركة وتنظيم العملية المرورية أمام المدارس.

وأشارت التوجيهات إلى ضرورة إحضار الأدوات المدرسية وجهاز الحاسوب (الوزاري أو الشخصي) مشحوناً بالكامل، مع التأكيد على منع استخدام أجهزة الآيباد تماماً، ولفتت المدارس إلى إقامة صلاة الظهر في الفسحة الثانية، مع تخصيص أماكن محددة لأداء الصلاة.

وأوضحت الإدارات أن أي غياب غير مبرر سيتم رصده في كل حصة، ويُعد الغياب في ثلاث حصص غياباً ليوم كامل، محذّرة من تبعات ذلك على السجل السلوكي للطلبة، موضحة أن زيارة أولياء الأمور للمدرسة تتطلب التقيد بالزي الرسمي، وإبراز الهوية الوطنية، وتسجيل البيانات عند الاستقبال.

وأكدت إدارات المدارس جاهزيتها لاستقبال جموع الطلاب في أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثالث، وسط استعدادات مكثفة وتعليمات تنظيمية تهدف إلى تحقيق بيئة تعليمية منضبطة وآمنة وملائمة للطلبة.