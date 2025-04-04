جامعة زايد: خطة جديدة لتطوير كفاءة هيئة التدريس

كشفت جامعة زايد تفاصيل خطتها للارتقاء بأداء أعضاء الهيئتين التدريسية والإشرافية في المرحلة المقبلة، إذ رصدت حزمة مبادرات نوعية وبرامج متخصصة مطورة تُطرح للمرة الأولى، تعزز كفاءة كوادرها، وتواكب المستجدات التربوية والتقنية في التعليم العالي.

وقالت الأستاذ المشارك في مركز الابتكار التعليمي في جامعة زايد، الدكتورة وفاء شحادة زغبر، لـ«الإمارات اليوم»، إن تلك البرامج باتت تشكل ضرورة ملحة في عصر التحولات والتطورات المتتالية في قطاع التعليم العالي.

وأضافت: «نركّز بشكل خاص على تطوير كفاءة المشرفين الأكاديميين على طلبة الدراسات العليا، وذلك عبر برنامج (التهيئة للتدريس في الدراسات العليا) Graduate Teaching Orientation – GTO، الذي يُعدّ إلزامياً لأعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات العليا، ويُراجَع دورياً لضمان توافقه مع الإطار الوطني للمؤهلات المعتمد من وزارة التربية والتعليم».

وأردفت: «تتضمن الخطة التركيز على موضوعات التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، ما يعكس تطوراً في وعي أعضاء الهيئة التدريسية بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية».

وتحدثت عن انتشار مفاهيم خطأ حول استخدام التكنولوجيا في التعليم، قائلة: «التغير المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي يجعل من الضروري للمركز أن يبقى على اطلاع دائم، وأن يعمل على تقديم محتوى تدريبي حديث وفعّال يتماشى مع هذه التحولات».

وأوضحت أن المركز يقدم دورات متميزة، من بينها دورة «البحوث الصفية في التعليم العالي»، ودورة «التجربة التعليمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (LX-AI)»، والتي تغطي الأبعاد المعرفية والتطبيقية والبحثية، وتهدف إلى تمكين الأكاديميين من إجراء بحوث تعليمية رصينة ذات أثر ملموس.

وأردفت: «على الرغم من تركيز المركز على تطوير جودة التعليم، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بدعم الباحثين في التقدّم للمنح البحثية، سواء من خلال تهيئتهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم وتنفيذ البحوث، أو عبر تنظيم جلسات تدريبية متخصصة في تحليل البيانات الكمية والنوعية».

واختتمت شحادة تصريحاتها بتأكيد أن فلسفة مركز الابتكار التعليمي في جامعة زايد تقوم على تحقيق تكامل حقيقي بين جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن كل البرامج والمبادرات التي يطرحها المركز تهدف إلى بناء بيئة أكاديمية ديناميكية، تدعم التميز وتواكب التغيرات المستقبلية.