إعلان الفائزين بجائزة «خليفة التربوية» في أبريل

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، بدء عمليات فرز طلبات المرشحين للجائزة لدورتها الـ18 لعام 2025، تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين بالجائزة خلال أبريل المقبل، وأكدت وجود إقبال كبير من المرشحين من مختلف عناصر العملية التعليمية، إذ تجاوزت طلبات المرشحين المقدمة لهذه الدورة 48 دولة، ما يعكس المكانة المتميزة للجائزة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال الأمين العام للجائزة، حميد الهوتي، في تصريح صحافي، إن «الدورة الحالية شهدت إقبالاً كبيراً من الميدان التعليمي والأكاديمي، سواء من داخل الدولة أو خارجها، للترشح والتنافس على نيل الصدارة والتميز في المجالات المطروحة في الدورة الحالية، وعددها 10 مجالات، وهي: الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، ومجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وتتضمن: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس».