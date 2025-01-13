إدارات مدارس: ضرورة ارتداء الطلبة ملابس شتوية دافئة

أكدت إدارات مدارس ضرورة ارتداء الطلبة ملابس طويلة شتوية دافئة، بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، خصوصاً في الصباح الباكر مع انطلاق الأبناء إلى المدارس، مشيرة إلى أن توفير بيئة صحية ومريحة داخل الفصول الدراسية، إلى جانب الاهتمام بتدفئة الطلاب منذ الصباح الباكر، يُسهمان في زيادة تركيزهم ومنعهم من الإصابة بالأمراض الموسمية، وهو ما يعود بشكل إيجابي على تحصيلهم الدراسي وأدائهم الأكاديمي.

وأوضحت الإدارية في إحدى المدارس الخاصة بإمارة الفجيرة، آلاء محمد، أن «إدارات المدارس تعمل على توفير بيئة مدرسية ملائمة للطلبة، سواء من حيث مطالبة أولياء الأمور بضرورة ارتداء الملابس المناسبة وإغلاق أجهزة التكييف والنوافذ، إضافة إلى توجيه الطلبة دائماً بأهمية ارتداء الملابس الثقيلة المناسبة، والحرص على تدفئة أجسادهم قبل دخول المدرسة»، فيما أكدت معلمة رياض أطفال، أسماء علي محمد، أن الالتزام بارتداء الملابس الشتوية يساعد الطلبة على التركيز أثناء الفصل الدراسي، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ويقللان الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد في ظل انخفاض درجات الحرارة، خصوصاً خلال ساعات الصباح الباكر.

إلى ذلك، قالت ولية أمر طالب في المرحلة الابتدائية، فاطمة محمد، إنه «من المهم أن يكون الطلاب في حالة صحية جيدة أثناء اليوم الدراسي، وهذا يتطلب أن نعتني بهم في الصباح بتوفير ملابس داخلية طويلة وأغطية تقيهم من البرد، ونحث المدارس على مراعاة هذا الجانب خلال فصل الشتاء من خلال السماح بشراء معاطف أكثر تدفئة من معاطف الزي المدرسي».

وقال ولي أمر طالب في المرحلة الابتدائية، أحمد راشد: «أحرص دائماً على شراء ملابس ثقيلة لأطفالي، مع بداية فصل الشتاء، إضافة إلى معاطف مناسبة تقيهم من البرد».

وأضاف: «لا يمكننا تجاهل أهمية الملابس الشتوية الثقيلة، فهي تضمن بقاء الأطفال دافئين طوال اليوم الدراسي، سواء كانوا داخل الفصول أو في الهواء الطلق أثناء الأنشطة المدرسية».

فيما اقترح ولي أمر طالبة في مرحلة رياض الأطفال، خالد الشامسي، خطوة إضافية لتعزيز حماية الطلبة من البرد، قائلاً: «التوجيهات التي أرسلتها المدارس خطوة جيدة، ولكن أعتقد أن الحل الأمثل يتطلب توفير التدفئة داخل الحافلات المدرسية، خصوصاً أن الأطفال يقضون وقتاً طويلاً فيها أثناء توصيلهم إلى المدرسة، ما يجعلهم أكثر عرضة للبرد».

وأضاف الشامسي: «إن جلوس الأطفال لفترة في حافلات غير مدفأة قد يؤثر في صحتهم، لذلك فإن توفير أنظمة تدفئة في الحافلات سيضمن لهم بداية يوم دراسي مريحة، ويقلل من تعرضهم لنزلات البرد».