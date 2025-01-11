«التربية» و«شرطة دبي» توقعان مذكرة تفاهم بشأن البرامج المشتركة الموجهة للطلبة

وقّعت وزارة التربية والتعليم والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم بشأن البرامج المُشتركة الموجهة لطلاب المدارس، بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنة ومُستدامة للأطفال، وفق أفضل المعايير العالمية التنافسية، والتعاون في المبادرة والبرامج المهمة مثل مبادرة «نسيج» التي تُعنى بتقويم السلوك السلبي بشكل استباقي، عبر برنامج تربوي يركّز على التدريبات العسكرية والرياضية والتوعوية، ومبادرة «أمن المدارس» التي تهدف إلى ضمان إجراءات الأمن والسلامة، إضافة إلى برامج مركز حماية الدولي التي تسعى لإشراك الطلبة في الأنشطة والدورات الطلابية.

وقّع المذكرة عن طرف وزارة التربية والتعليم، وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ومن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور مسؤولي الجانبين.

وحول المبادرة، أكدت سارة بنت يوسف الأميري أن المذكرة تأتي استكمالاً لمسيرة ممتدة من التعاون البناء مع شرطة دبي في مجال دعم البرامج الطلابية التي تستهدف الطلبة، وحرصاً من الوزارة على دعم الطلبة وإكسابهم مهارات متنوعة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة للطلبة، عبر برامج إرشادية وتوعوية متنوعة مشتركة مع الجهات المعنية.

ومن جانبه، أكد الفريق عبدالله خليفة المري، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تُسهم في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل مع الحفاظ على القيم المجتمعية والهوية الوطنية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال الحماية والتعليم، بإطلاق المبادرات والبرامج التأهيلية للكادر الإداري والتعليمي، والتي بدورها توطد قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، إلى جانب العمل على تعزيز روح المبادرة المجتمعية، من خلال خلق مُقترحات تخدم منهجية العمل لدى الطرفين.

كما تهدف المذكرة إلى تنفيذ فعاليات وأنشطة ومسابقات تدعم التعاون المشترك لكلا الطرفين، وتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بأمر تطوير البرامج والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة.

جولة للمراكز



وعقب توقيع المذكرة اصطحب الفريق عبدالله المري، سارة الأميري، إلى مركز الدراجات الهوائية في نادي الضباط، حيث استمعت إلى شرح حول مبادرة «نسيج» وأهدافها المجتمعية وإحصاءاتها، وشاهدت فيديو حول المبادرة وإنجازاتها وفعالياتها وأنشطتها.

كما استمعت إلى شرح حول مبادرات مركز حماية الدولي، وأنشطته الطلابية المختلفة، والرسائل التوعوية، وعدد المستفيدين من برامجه، إلى جانب مشاهدة فيديو حول حفل تخرج طلبة حماية في الدورات الصيفية.