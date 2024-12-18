"التربية" تدرس سد "الفجوة" بين سن قبول الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال

أكدت، وزيرة التربية والتعليم سارة بنت يوسف الأميري، أن الوزارة ستقوم بمراجعة النظر في عملية قبول الحضانات للأطفال الذين تخطوا سن الأربعة سنوات ولم يسجلوا برياض الأطفال، بسبب بلوغهم سن الأربع سنوات بعد تاريخ 31 أغسطس، وذلك لضمان التوافق بين سن قبول الطلبة في الحضانات وسن القبول في رياض الأطفال.

وأوضحت، في ردها على سؤال برلماني حول اشتراط ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات وألا يتجاوز تاريخ ميلاد الطفل تاريخ 31 أغسطس للالتحاق برياض الأطفال، بأنه تم اصدار القرار التنظيمي رقم 24 لسنة 2021 بشأن تحديد تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بناء على توصيات اجتماع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

وأشارت الأميري، إلى أن قرار تحديد سن قبول الطلبة في رياض الأطفال والمدارس مبني على المناهج الوطنية وهدفة تنظيم المسار التعليمي من رياض الأطفال والصف الثاني عشر، لافته إلى أن قرار تعديل سن القبول في رياض الأطفال إلى 4 سنوات تم اتخاذه بهدف تحسين مستوى التعليم وتسهيل انتقال الطلبة بين المدارس داخل الدولة وخارجها وبين المناهج المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين المدارس الحكومية والخاصة في الدولة.

وأكدت الأميري، أن القرارات الخاصة بتحديد سن القبول في رياض الأطفال والمدارس، يتم اتخاذها بناء على المنهج الوطني وتطور الطفل خلال المراحل العمرية المختلفة، وبما يتوافق مع المنهج الوطني لدولة الإمارات، حيث تم دراسة تحصيل الطلبة في الشهور المختلفة ومدى توائم الطفل وبلوغه وفهمه وإدراكه للمنهج واكتساب المعرفة الصحيحة خاصة في مراحل رياض الأطفال والصف الأول والثاني، وبناء على هذه الالية يتم دراسة سن القبول في أي دولة في العالم، بما فيها دولة الإمارات ويتم مراجعتها كل عام، بناء على البيانات المرتبطة بتحصيل الطلبة.