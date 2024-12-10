"دي بي ورلد الخيرية" تقود مبادرة لتعزيز قطاع التعليم في أنغولا

نفذت مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" مبادرة تهدف إلى تعزيز مسيرة التعليم في لواندا - أنغولا، وتُعنى بتجديد المدارس وبناء مكتبة جديدة وتوزيع الأدوات المدرسية، وبلغت تكلفة المبادرة الخيرية 250 ألف دولار أمريكي.

ووفق بيان صادر اليوم، تُبرز هذه المبادرة ذات التأثير المباشر على قطاع التعليم في الدولة الأفريقية ونفذتها الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" التزام مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" بتشكيل بيئات تعليمية أكثر أماناً ودعماً للطلاب المحليين، وتمكين الجيل القادم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح.

وقالت لطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، "لا يتعلق الاستثمار في تعليم الأطفال في لواندا وفي أنغولا عموماً بنجاحهم فحسب، بل يتعلق أيضاً بإرساء الأساس لمستقبل أكثر إشراقاً وقوةً للمجتمع بأكمله، وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين الجيل القادم من خلال التعليم وتعزيز النمو المجتمعي المستدام".

وتمثّل الهدف في تنفيذ عملية تجديد مدرسة بوا إسبيرانكا "مدرسة الأمل الدائم" وتوزيع اللوازم المدرسية بحلول نهاية شهر نوفمبر الماضي، بدعم من شركة دي بي ورلد لواندا، كجزء من المبادرة العالمية لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" لرفع مستوى جودة التعليم وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.

واستفاد 300 طالب من هذه المبادرة مباشر ة، حيث تم تزويدهم باللوازم المدرسية الأساسية مع تجهيز بيئة التعلم بمرافق متطورة وترقية معايير الأمان.

وحضر حفل افتتاح المدرسة سعادة سالم علي خميس عبيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أنغولا، وليليكا دوس سانتوس، نائب مدير مكتب وزير النقل الأنغولي نيابة عن معالي الوزير، وباشيرو فرانسيسكو، وزير دولة للتعليم قبل المدرسي والابتدائي، ممثلا لوزير التعليم الأنغولي.