سؤال وجواب

هل يجوز أن تُحصّل المدارس الرسوم الدراسية على قسطين فقط وأخذ شيك ضمان بالقسط الثاني؟

اﻟﻤدارس الخاصة ملزمة بوضع ومشاركة جداول دفع الرسوم الدراسية بالتفصيل على اﻟﻤوقع الإلكتروني للمدرسة، ويجب عليها تحصيل الرسوم على ثلاث دفعات متساوية على الأقل في كل عام دراسي، كما يُحظر على اﻟﻤدارس طلب أو قبول أي ضمان مالي من أولياء الأمور كبديل عن دفع الرسوم اﻟﻤستحقة، فيما يحق للمدارس استلام الدفعة الأولى من الرسوم قبل بداية العام الدراسي بشهر واحد.