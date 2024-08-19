انطلاق عروض "العودة للمدارس" في الشارقة بتخفيضات تصل إلى 80%

انطلقت، اليوم الاثنين، في مختلف مدن إمارة الشارقة فعاليات "عروض العودة للمدارس" ضمن "عروض صيف الشارقة" التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لتقدم للعائلات فرصة مميزة لاقتناء مجموعة واسعة من أفضل المنتجات في قائمة اللوازم المدرسية والتعليمية بتخفيضات تصل إلى أكثر من 80%، تشمل الملابس والأدوات القرطاسية والأجهزة الإلكترونية والحقائب المدرسية ولوازم تناسب جميع الفئات العمرية للطلبة.

وتتواصل العروض حتى الأول من سبتمبر المقبل، بمشاركة واسعة من مراكز التسوق والمكتبات ومتاجر القرطاسية، التي تقدم تشكيلات تلبي مختلف الأذواق والميزانيات، كما تتضمن الفعاليات العديد من الأنشطة الترفيهية وورش العمل للأطفال، بالإضافة إلى توزيع حقائب مدرسية وأجهزة تعليمية خلال فعاليات خاصة تستقبل أولياء الأمور والعائلات والطلبة من 23 إلى 25 أغسطس الجاري في 06 مول، حيث سيتم توزيع 100 حقيبة مدرسية بالإضافة إلى تقديم 100 قسيمة لشراء الأدوات المدرسية.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، عبد العزيز الشامسي، أن "عروض العودة للمدارس"، تعكس التزام غرفة الشارقة نحو المجتمع من خلال تخصيص مساحة للوازم المدرسية ضمن عروض صيف الشارقة، لدعم الأسر للحصول على متطلبات الطلبة وتوفيرها بأسعار مخفّضة، في مساهمة لتوفير بيئة تعليمية محفزة للأطفال، بجانب ما تمثله عروض العودة للمدارس من فرصة لتنشيط الحركة الاقتصادية، ولاسيما قطاع تجار التجزئة، مع تشجيع روح التعاون والمبادرة في الوسط التجاري بهدف تمكين أولياء الأمور من توفير احتياجات أبنائهم الطلبة وإشراكهم في الأنشطة وورش العمل المصاحبة للعروض بأسلوب يدمج بين الترفيه وتنمية مهارات الأطفال وتوسيع مداركهم.

من جانبه أكد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة المنسق العام لعروض صيف الشارقة، إبراهيم راشد الجروان، أن فعاليات "عروض العودة للمدارس" تجمع بين الطابع الترويجي التجاري وبين التعاون المثمر من قبل التجار والموردين والمكتبات ومحال التجزئة المشاركة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تعزيز روح التكافل الاجتماعي، من خلال توزيع الحقائب المدرسية وقسائم المشتريات على أولياء الأمور والطلبة، لتحفيز المجتمع على المشاركة في العروض والاستفادة مما تقدمه من لوازم مدرسية بأسعار تنافسية في موسم يستعد فيه الجميع لتهيئة أطفالهم للعودة إلى المدارس.

وتكتسب "عروض العودة للمدارس" أهميتها حيث يترقبها أولياء الأمور سنويًا ضمن فعاليات عروض "صيف الشارقة"، التي تنظمها غرفة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لجذب الزوار والمقيمين على حدٍ سواء، حيث تقدم العديد من الفرص المميزةً للاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية ترافقها الخصومات على مختلف أنواع السلع، لتعزز أداء قطاع التجزئة وتدعم نموه وترفع من وتيرة البيع والشراء في أسواق ومراكز الشارقة التجارية.