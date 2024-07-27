تخصيص نصف مليون قدم مربعة لاستقطاب استثمارات تعليمية متميزة في دبي

كشفت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي، عن استقطاب استثمارات مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر تخصيص نصف مليون قدم مربعة من الأصول التعليمية، بنسبة زيادة بلغت 173%، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يخدم الاستقطاب أكثر من 5000 طالب، بعد تنفيذ المشاريع التعليمية المحددة، كما ستوفر هذه المشاريع التعليمية المستقبلية العديد من المناهج المدرسية، إضافة إلى مراكز التعليم المبكر في مناطق متفرقة من الإمارة.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، حيث اطَّلَع المجلس على النتائج التي حققتها المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري، والجهود المبذولة لتشجيع المستثمرين والمشغلين في القطاع التعليمي، للتوسع في استثمارات الأصول التعليمية في دبي، وذلك في إطار تلبية احتياجات التعداد السكاني المتنامي للإمارة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، أحمد عبدالكريم جلفار، إن «قطاع التعليم الخاص في دبي يعتبر من أسرع القطاعات نمواً في الإمارة، نظراً لتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، ورؤيته في جعل جودة التعليم في دبي ضمن الأفضل في العالم»، مؤكداً نجاح المؤسسة في جذب فرص استثمارية واعدة، ستخدم القطاع التعليمي في المستقبل، من خلال استراتيجية مبنية على دراسة وفهم متطلبات المستثمرين».

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالله محمد العور: «نسعى من خلال استراتيجيتنا لتطوير وابتكار مبادرات نوعية تخدم جودة قطاع التعليم في دبي، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تُمثل المبادرات التعليمية التي أطلقناها في النصف الأول من العام الجاري إحدى الأدوات التي نواكب من خلالها حركة التطور التعليمي في العالم، ونستهدف من خلالها إلهام الطلبة وتزويدهم بالأساليب التعليمية المبتكرة لتأهيلهم للمستقبل»، مشيراً إلى أنه «على مدار 17 عاماً، منذ تأسيس الصندوق عام 2007، عملت المؤسسة على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز البيئة التعليمية الداعمة للاقتصاد المعرفي».

وعلى صعيد المبادرات التعليمية، عززت المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري، التعاون مع عدد من المؤسسات والشركات، بهدف إثراء القطاع التعليمي في الإمارة بمبادرات تعليمية، حيث وقعت مذكرة تعاون مع شركة الصكوك الوطنية (الشركة المتخصصة في مجال الاستثمار والادخار في الدولة)، لإطلاق مبادرة «المستثمر الصغير»، التي تهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في دبي في عمر مبكر، عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة تركز على التثقيف المالي.

كما أطلقت المؤسسة «برنامج دبي للطلبة المتميزين» في دورته الأولى، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتسع مدارس خاصة في الإمارة، وهي تستهدف توفير أكثر من 400 مقعد دراسي للطلبة الإماراتيين المتميزين في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي المقبل (2024-2025)، بمنح دراسية تغطي 50% من الرسوم الدراسية.

يُذكر أن مؤسسة صندوق المعرفة تدير عدداً من الأصول والأراضي العقارية التابعة لحكومة دبي، والمخصّصة للأغراض التعليمية، إذ تلبي المؤسسة احتياجات المستثمرين في القطاع التعليمي، عن طريق تخصيص هذه الأصول بتعاقدات طويلة الأمد، ووفق آلية واضحة ودقيقة تضمن تلبية هذه الاحتياجات، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع المعرفي والتعليمي في الإمارة.

وتعتمد سياسة المؤسسة على تعزيز فرص الاستثمار في القطاع المعرفي والتعليمي، من خلال جذب المستثمرين من مختلف دول العالم، للاستفادة من المميزات الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها الإمارة، والانتفاع بها في مجال تخصيص الأصول التعليمية من أراض ومرافق وفرتها حكومة دبي لتلبي احتياجات القطاع المعرفي والتعليمي، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

• 5000 طالب تخدمهم الاستثمارات بعد تنفيذ المشاريع التعليمية المستقبلية.