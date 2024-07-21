ليلى اليماحي: المعلم طالب علم طوال الحياة

أكدت معلمة اللغة العربية في مدرسة مربح الثانوية (بنات)، ليلى عبيد سالم مطوع اليماحي، أن «المعلم طالب علم طوال حياته».

وشرحت أن «المعلم المبدع يكون لديه شغف دائم بالمعرفة، ويمتلك ثقافة الابتكار ويستخدمها لتوجيه طلابه وتحفيزهم».

وأشارت إلى أنها تمارس مهنة التعليم منذ 27 سنة، أخذت على عاتقها خلالها وضع برامج وإطلاق مبادرات لتمكين الطالبات منها، واحتضان الموهوبات منهن وتشجيعهن على الإبداع. وقد تخرجت من بين طالباتها سبع كاتبات مبدعات، وعشرات المتفوقات في مختلف المجالات.

وقالت: «حرصت منذ التحاقي بسلك التدريس على إطلاق مشاريع ومبادرات تحفز الطالبات على اكتشاف مواهبهن، وقد أطلقت العديد من المبادرات منها مبادرة (أصداء الموهبة) عام 2014، المعنية باستضافة الطالبات والطلبة الموهوبين من مختلف مدارس الدولة، وتنظيم مسابقات ومعارض لهم، ومشروع (رواق) لنشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، وهي عبارة عن عربة ذكية متنقلة، تحتوي على كتب ووسائل تعليمية ومعرفية متعددة، تتنقل بين المؤسسات والمدارس للتشجيع على القراءة، ومشروع (بيت الإبداع) لتبنّي المواهب في الفنون الإبداعية، إضافة إلى إعداد غرفة مصادر، ونادٍ من روائع الأدب، وركن مقهى الكتاب».

وتضمنت إنجازات اليماحي عشرات البحوث التربوية، منها «قطرات من الحب في شعر المتنبي»، و«الشات خطر يهدد لغة الضاد»، و«التوجيه النفسي»، و«التعبير الشفوي في المرحلة التأسيسية».

كما حرصت على تطبيق عدد من البرامج الإبداعية في التعليم. ولفتت إلى أنها حصلت على العديد من الجوائز التعليمية خلال مشوارها المهني، منها جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، وجائزة الشارقة التعليمية، وجائزة خليفة التربوية فئة المعلم المبدع، وجائزة خليفة التربوية فئة الإبداع في تدريس اللغة العربية، ودرع منتدى قدوة للمعلمين، ومئات من شهادات التكريم من مختلف الجهات التعليمية في الدولة والمنطقة.