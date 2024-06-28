«طرق دبي» تنظم معرض الجامعات 2024 بمشاركة 9 جهات

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي معرض الجامعات 2024 تحت شعار «ثقافة التعلم المستمر».

شارك في الحدث الذي استمر يومين تسع جهات معنية بالتعليم شملت وزارة التربية والتعليم، جامعة خليفة، الجامعة الأميركية في الشارقة، الجامعة الأميركية في دبي، جامعة برمنغهام، جامعة الشارقة، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، جامعة روتشستر، وبلغ عدد الحضور 350 زائراً تعرفوا إلى المنصات التعليمية والبرامج الدراسية.

صاحب المعرض خمس ورش شارك فيها 50 فرداً إضافة إلى استقبال الجهات التعليمية 94 طلباً من الموظفين لاستكمال الدراسة.

قدمت الجامعات المشاركة في المعرض استشارات متخصصة لتحديد البرامج الدراسية والمسارات المهنية المستقبلية، وشهد الحدث الذي نُظم في المبنى الرئيس للهيئة إقبالاً كبيراً من فئات الموظفين والشباب الذين حرصوا على الاستفادة من الورش، التي بلغ عددها ثلاث ورش في اليوم الأول، وكانت من تنظيم الجامعة الأميركية في دبي، عن برنامج الماجستير في إدارة الإنشاءات وتحليل الحوادث المرورية، ووزارة التربية والتعليم عن برنامج البعثات الدراسية والمميزات التي تقدمها الوزارة لمبتعثيها والتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات في ما يخص استكمال الدراسة لموظفيها.

وشهد اليوم الثاني من المعرض تقديم ورشتين، الأولى برعاية الجامعة الأميركية في دبي عن برنامج الماجستير في التصميم الحضري والبيئات الرقمية، والورشة الثانية من تنظيم مركز تطوير المواهب التابع لهيئة الطرق والمواصلات وسلّطت الورشة الضوء على موضوع التحفيز الذاتي.

وطرحت الجهات المشاركة في المعرض سلسلة من المسارات التعليمية، أبرزها إدارة العقود الإنشائية، وعلوم البيانات، وعلم الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبراني، والهندسة الإنشائية، وهندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، والمدن الذكية، والتخطيط الحضري، وإدارة مشروعات البنية التحتية