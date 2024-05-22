إطلاق مشروع «زيارات مراجعة تحسين الحضانات» لتطوير التعليم المبكر بالشارقة

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مشروع «زيارات مراجعة تحسين الحضانات» في الإمارة، ضمن برنامجها «إتقان»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «شايلد بيس» البريطانية المتخصصة في تعليم الطفولة المبكرة في المملكة المتحدة.

ويأتي مشروع «زيارات مراجعة تحسين حضانات الشارقة» عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وانطلاقاً من استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص لدعم وتطوير قطاع التعليم المبكر، حيث يعكس المشروع التزام الشارقة بتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، التي تعد من أهم المراحل التعليمية، باعتبارها مرتكزاً أساسياً لجميع المراحل التعليمية اللاحقة، علاوة على توفير الدعم اللازم للكوادر التعليمية والإدارية العاملة في الحضانات.

وأكد المستشار التربوي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عبدالله المرزوقي، أن هذه الزيارات مهمة لما لها من دور حيوي في تطوير الحضانات في الشارقة، لافتاً إلى وجود ترتيبات لوجستية سبقت الإعلان عن المشروع الريادي تضمنت إشراك أطراف المجتمع التعليمي، بمن فيهم أولياء الأمور الذين تلقوا استبياناً من الهيئة لتقييم الحضانات من واقع تجربتهم، وأبرز النقاط التي يرون ضرورة تسليط الضوء عليها وما يمكنهم تحسينه.

وأوضحت مديرة الجودة والتدريب في مؤسسة «شايلد بيس» لورنا ويجلي، أن وفداً من هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم نفذ زيارة لمقر المؤسسة الرئيس في الولايات المتحدة يوليو الماضي، وتجول في عدد من دور الحضانات الخاصة، حيث أفضى هذا الانطباع الإيجابي إلى اتخاذ قرار بمتابعة الشراكة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت إن المرحلة الأولية للشراكة تضمنت تقييماً للحضانات في الشارقة وتوفير مقارنة معيارية، تبعها تواجدهم في الإمارة لإطلاق المشروع، مشيرة إلى خطط ومبادرات أخرى سترى النور قريباً وتصب جميعها في خدمة تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكدت أن جميع المراجعين من «شايلد بيس» المشاركين في المشروع والذين سيكونون جزءاً من فريق زيارات المراجعة، يعدون من أصحاب الخبرات الطويلة التخصصية في مجال رعاية الأطفال، بما في ذلك خمس سنوات على الأقل مع «شايلد بيس».

وأوضحت أن الهدف من هذه الزيارات والمشروع هو تعزيز جودة الرعاية والتعليم في حضانات الشارقة، وأن الزيارات ليست تقييمية بل هي زيارات مراجعة.

ويندرج مشروع «زيارات مراجعة تحسين حضانات الشارقة» ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز جودة التعليم وتحسين البيئة التعليمية للأطفال في الإمارة عبر توفير بيئة تعليمية محفزة ومشجعة تساعد على تحقيق النمو الشامل للأطفال، مع التركيز على تنمية مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية واللغوية والحركية، كما تهدف الجهود أيضاً إلى تعزيز دور أولياء الأمور كشركاء في عملية التعلم والتطوير من خلال توفير الدعم والتوجيه لهم حول كيفية دعم تطور أطفالهم في المنزل، ما يسهم في بناء جيل متميز يسهم في تقدم المجتمع والمستقبل.

يأتي هذا التعاون بين الهيئة ومؤسسة «شايلد بيس» ثمرة لتوقيع اتفاقية بينهما لإجراء زيارات مراجعة التحسين في الحضانات الحكومية والخاصة بالإمارة، والبالغ عددها 141 حضانة، وتعد تلك الزيارات أداة تطويرية لتحسين جودة المخرجات التعليمية في الحضانات.