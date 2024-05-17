توفير 400 مقعد للطلبة الإماراتيين المتميزين في دبي

أبرمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة صندوق المعرفة، وتسع مدارس خاصة في إمارة دبي، حزمة من اتفاقيات التعاون التي تستهدف توفير أكثر من 400 مقعد دراسي للطلبة الإماراتيين المتميزين في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي المقبل (2024-2025) بمنح دراسية تغطي 50% من الرسوم الدراسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص تعليمية بجودة عالية للطلبة الإماراتيين المتميزين في دبي.

ويمكن لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين من حاملي خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي التسجيل في البرنامج للعام الدراسي المقبل في الفترة من 20 مايو الجاري حتى الخامس من يونيو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. وتتنوع المناهج التعليمية ضمن البرنامج، حيث يأتي في مقدمتها المنهاج البريطاني، ومنهاج «البكالوريا الدولية»، والمنهاج الأميركي.

وتندرج تلك الاتفاقيات ضمن برنامج دبي للطلبة المتميزين الذي يأتي في إطار «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويستهدف بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل إتاحة الفرص التعليمية أمام الطلبة الإماراتيين المتفوقين للالتحاق بأفضل المدارس الخاصة في دبي، وذلك بإجمالي 1800 مقعدٍ دراسي بحلول عام 2030.

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عائشة عبدالله ميران، إن برنامج دبي للطلبة المتميزين يأتي في إطار «أجندة دبي الاجتماعية 33»، إذ يهدف البرنامج إلى ضمان حصول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي على مستوى تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل من خلال فتح مسارات للتعاون المستدام بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تمكين الأجيال الناشئة وبناء الكفاءات الإماراتية المتميزة ضمن مسيرة التنمية الشاملة في دبي. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، عبدالله محمد العور: «حريصون ضمن استراتيجيتنا في مؤسسة صندوق المعرفة على تبني ودعم المبادرات التعليمية النوعية التي تثري المنظومة التعليمية في إمارة دبي، ما يتماشى مع (أجندة دبي الاجتماعية) ورؤية مدينة دبي الطموحة لتصبح واحدة من أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم». في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تعليم»، آلان ويليامسون: «فخورون بمشاركتنا في هذه المبادرة الفريدة التي تتكامل فيها جهود القطاعين الحكومي والخاص من أجل توفير أفضل فرص التعليم للطلبة الإماراتيين من أجل بلوغ أهدافنا المشتركة في بناء مستقبل واعد لأبنائنا الطلبة». من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مدرسة دار المعرفة في دبي، إبراهيم عبدالله الغرير: «يسعدنا الانضمام إلى هذا البرنامج، وتقديم الدعم والفرص التعليمية للطلبة الإماراتيين المتميزين من أجل تمكينهم للمستقبل ومواكبة مستهدفات دبي ضمن (أجندة دبي الاجتماعية 33)». بدوره قال مالك التصريح التعليمي لمدرسة «دبي هايتس أكاديمي»، سلطان أحمد بن سليم، إن «هذه المبادرة تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير أفضل فرص التعليم للطلبة الإماراتيين المتفوقين». وقالت الرئيس التنفيذي في مجموعة «إينوفينتشرز»، بونام بهوجاني: «تأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا المستمر بتقديم فرص التعليم المتميز لطلبتنا، والمساهمة في تمكين طلبتنا من مهارات المستقبل».

شروط ومعايير

يشترط لالتحاق الطالب ببرنامج دبي للطلبة المتميزين أن يكون إماراتي الجنسية ويحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون مستجداً أو ملتحقاً بمدرسة حكومية أو خاصة في الدولة في الصفوف الدراسية من الصف الرابع إلى الصف العاشر أو ما يعادلهما في المناهج التعليمية الأخرى، كما يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على معدل 90% فما فوق في المنهاج التعليمي الأميركي، ومنهاج وزارة التربية والتعليم.

أما منهاج «البكالوريا الدولية» فيشترط حصوله على درجة «5»، ودرجة «B» في المنهاج البريطاني، وأن يجتاز الطالب اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة.

فرص تعليمية

تمنح المدارس المشاركة في برنامج دبي للطلبة المتميزين نسبة 50% من قيمة الرسوم الدراسية السنوية، بينما يدفع ولي الأمر نسبة الـ50% المتبقية، ويتم إدارة المنحة وفقاً للمعايير التي تهدف إلى ضمان تقديم الخدمات التعليمية لمنتسبي البرنامج وفقاً لأعلى المعايير لضمان تقديم الخدمات التعليمية المتميزة للطلبة الملتحقين.

. التسجيل في البرنامج يبدأ 20 مايو ويستمر حتى 5 يونيو عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة.