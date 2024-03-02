طلاب «التقنية العليا» يبتكرون تطبيقات لتدريب ودعم المستثمرين الجدد

نظّمت كليات التقنية العليا في العين «هاكاثون» تحت عنوان: «نبتكر من أجل غد أفضل»، الذي شارك فيه طلاب وطالبات من مختلف التخصصات، لإيجاد حلول مبتكرة تتعلق بالقطاع المالي والاستثمار، وقد أقيم هذا الهاكاثون بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويعتبر هذا الهاكاثون الثاني من نوعه الذي تنظمه الكليات في العين بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر»، وفي كل سنة يتم التركيز على وضع الطلبة أمام تحديات تتعلق بأحد القطاعات، حيث تم هذا العام التنافس على تحدّ يتعلق بابتكار حلول لإرشاد و توجيه المستثمرين المبتدئين الراغبين في الاستثمار مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومساعدتهم على معرفة كيفية الاستثمار الصحيح والفعال والناجح في الأسهم.

ومن بين ستة فرق متنافسة، فازت ثلاثة فرق بالمراكز الثلاث الأولى، حيث فاز بالمركز الأول مشروع «منصة أبوظبي للأوراق المالية لتدريب المستثمرين»، وهي منصة تفاعلية لتدريب المستثمرين الجدد، ومساعدتهم على اكتساب المهارات والمعلومات الضرورية لإنجاح عملية استثمارهم، وتحتوي المنصة على مجموعة من الخدمات التفاعلية والرقمية التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر لتحقيق أهدافه الاستثمارية.

والمركز الثاني كان لتطبيق «شاور»، وهي منصة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لتدريب المستثمرين، مع ربط هذا التطبيق بالموقع الرسمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف تعزيز وعي ومعرفة المستثمرين.

في حين فازت بالمركز الثالث منصة «شارك»، وهي منصة تفاعلية تقدم مجموعة من الخدمات للمستثمرين، مثل دليل الاستثمار والاستثمار الشخصي وتقييم الخطر الاستثماري، ومجتمع المستثمرين، ومن خلال هذه المنصة يمكن للمستثمرين الحصول على كل المعلومات والنصائح التي تدعم وصولهم للاستثمار الصحيح في سوق الأسهم.