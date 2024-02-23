3 طالبات يحصدن «الذهبية» و«البرونزية» في مناهزات اللغة العربية

أحرزت ثلاث طالبات من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، «الذهبية» و«البرونزية» خلال مشاركتهن في «مناهزات اللغة العربية» بدورتها الخامسة التي ينظمها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج تحت شعار «بالعربية نبدع». وحصدت الطالبة آمنة المنصوري من مدرسة عائشة بنت أبي بكر بأبوظبي الحائزة لقب «تحدي القراءة العربي» في دورته السابقة الميدالية الذهبية في «المناهزات»، كما حصلت الطالبتان لطيفة النجار من مجمع زايد التعليمي في البرشاء، وآمنة آل علي من مدرسة المها للتعليم الثانوي على الميدالية البرونزية.

وأقيمت فعاليات المناهزات خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري في مقر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة، حيث خضع المشاركون لاختبارات كتابية وشفوية، طالت مجالات عدة في اللغة العربية. وهنّأت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، الفائزات، مؤكدة حرص المؤسسة على إشراك الطلبة في جميع المسابقات والفعاليات التي تستهدف دعم اللغة العربية، وتعزيز مكانتها لديهم، والعمل على إبراز مواهب الطلبة في مجال اللغة العربية وتنميتها وتحفيزهم على التعمق في جمالياتها بشكل منهجي ومدروس. وتعد المناهزات مسابقة دورية سنوية في مادة اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء بمكتب التربية العربية لدول الخليج، وتسعى إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية، باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية، واكتشاف المواهب والإبداعات المبكرة لطلبة الدول الأعضاء، وتقوية الروابط، وتعزيز التواصل بين المبدعين في اللغة العربية على المستويات كافة.

سارة الأميري:

• «الإمارات للتعليم المدرسي» تحرص على إبراز مواهب الطلبة في مجال اللغة العربية وتنميتها.