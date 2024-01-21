جزاءات مالية بحق المُنسحبين من برنامج «معلمين» دون عُذر

دعا مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، الشباب المواطنين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، وحَمَلة الثانوية العامة، إلى التسجيل في برنامج «معلمين» الذي يستهدف تدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع التعليمي الخاص، موضحاً أن تقديم طلبات التسجيل يتم من خلال تسع خطوات إلكترونية عبر المنصة الرسمية لبرنامج «نافس».

وأكد المجلس أن إخلال المواطن المشترك في البرنامج بأي من الالتزامات المفروضة، ولاسيما الغياب أو الانسحاب دون عذر مقبول، يعرّضه لجزاءات مالية، إذ يكون ملزماً بسداد كُلفة البرنامج التي تحددها الجهات.

وتفصيلاً، أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) سعيه المتواصل لتطوير وتحديث البرامج التدريبية، التي تستهدف تأهيل الكوادر المواطنة من الباحثين عن عمل وتطوير كفاءاتهم التخصصية للحصول على شهادات مهنية وعالمية، لافتاً إلى أن برنامج «معلمين» الذي تم إطلاقه أخيراً بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، بهدف تطوير كوادر قطاع التعليم، يسهم إلى حد كبير في دعم تحقيق مؤسسات قطاع التعليم الخاص مستهدفات التوطين السنوية المطلوبة منها، لاسيما في حال إبرامها عقود عمل مع المنتسبين للبرنامج أو عقود العمل المخصصة للمواطنين الدارسين.

وأفاد المجلس، في فيديو إرشادي بثّه على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، بأن برنامج «معلمين» يستهدف تدريب وتأهيل 1000 من الشباب المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، وذلك على أربع مراحل، تشمل: المهن الإدارية والمدرسية، ومهناً تعليمية (تضم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية، إضافة لمعلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة وأخصائيي التوجيه والإرشاد التربوي)، ومهن القيادات التعليمية. كما يستهدف حَمَلة الثانوية العامة لتوجيههم نحو المهن الإدارية والمساعدة.

وذكر «نافس» أن البرنامج التأهيلي «معلمين» يشمل برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل، وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص، وتعزيز مسيرة التعليم الذي يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإمارات، مؤكداً أن البرنامج يعمل على تزويد كل من المعلمين الجدد والمشتركين، بالمهارات والمعرفة الضرورية للالتزام بمعايير التعليم في الدولة، كما يركز على معايير عدة للتعليم، منها «السلوك المهني»، المتمثل في الالتزام بتراث الدولة وقيمها الثقافية، والأخلاقيات الشخصية والمهنية، مثل النزاهة والاحترام والعدالة والالتزام، والامتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية، ومواءمة التخطيط والتدريس مع الرؤية والتطلعات التعليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذ السياسات والإجراءات المدرسية التي تحمي السلامة الجسدية والعاطفية والنفسية للمتعلمين.

وأشار إلى أن برنامج «معلمين» يتناول أيضاً معايير التعليم 3 و4 التي تتضمن تقييم الأثر في التحصيل الدراسي ومصلحة الطلاب، وتطوير ممارسات الانعكاس الذاتي لتحقيق النمو المهني المستمر.

كما يُطبّق البرنامج نهج «التعلم المدمج» الذي يجمع بين نظامي الجلسات الحضورية، والدراسة الذاتية عبر الإنترنت، والعمل عن بعد بشكل مستقل في أوضاع فردية وجماعية، لافتاً إلى أن محاضرات البرنامج تتواصل على مدى 12 أسبوعاً بمعدل جلسة واحدة حضورية، وجلسة أخرى عن بُعد (عبر الإنترنت) أسبوعياً.

وحدّد المجلس تسع خطوات للتقدّم بطلبات التسجيل في برنامج «معلمين»، تبدأ بتسجيل دخول المنصة الإلكترونية الرسمية لبرنامج «نافس» باستخدام الهوية الرقمية، ثم اختيار «برنامج كفاءات»، أسفل الصفحة، يليها الولوج إلى رابط «اكتشف برامج المواهب»، والبدء في تصفح «برامج التأهيل والتمكين» كباحث عن عمل، والضغط على رابط برنامج «معلمين»، ثم استعراض البرامج التدريبية المخصصة للباحثين عن عمل، والضغط على رابط «قدّم هنا»، يليها الموافقة على تنبيه يفيد بإمكانية التقديم لبرنامج واحد فقط، وأخيراً الضغط على «تقديم الطلب».

وشدّد «نافس» على أن هناك التزامات يتعهّد المواطن الذي يشارك في برنامج «معلمين» بالإيفاء بها، تشمل مراعاة الشروط العامة لانتفاع الكوادر الإماراتية من البرامج والمبادرات المقدمة من «نافس»، وتوفير المستندات والبيانات واستكمال الإجراءات المطلوبة للتسجيل في البرنامج من الجهات التدريبية، والعمل أثناء فترة البرنامج وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير الإرشادية الخاصة بالجهة التدريبية، إضافة إلى الالتزام بحضور الاجتماعات وورش العمل الإلزامية التي تعقد في إطار البرنامج في الموعد المخصص الذي تحدده الجهة التدريبية.

ولفت إلى أن قائمة الالتزامات تتضمن، أيضاً، استيفاء الكادر المواطن متطلبات حضور البرنامج، وبذل الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف التعلم التي تحددها الجهة التدريبية، وإبلاغ الجهات التدريبية فوراً في حال الغياب عن البرنامج مع بيان أسبابه، وإبلاغ الجهات التدريبية فوراً في حال الانسحاب من البرنامج مع بيان أسبابه، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وأخيراً التعامل مع الزملاء والعاملين في الجهة التدريبية بحدود اللباقة والأدب.

وشدّد المجلس على أن الكوادر المواطنة الراغبة في الاستفادة من البرنامج توقّع على تعهّد يفيد باطلاعها على الشروط والأحكام كافة.

ولعل أبرز الشروط التزام المواطن، في حال الإخلال بأي من الاشتراطات المفروضة، (مثل الغياب أو الانسحاب من البرنامج الذي تم إلحاقه به، دون عذر مقبول)، بسداد كُلفة البرنامج التي تحددها الجهات.

• 1000 من الشباب المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس يستهدف برنامج «معلمين» تأهيلهم لوظيفة معلم ومهن مدرسية.

• 9 خطوات إلكترونية لتقديم طلب التسجيل في برنامج «معلمين».