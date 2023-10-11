39 يوماً عطلات رسمية خلال العام الدراسي الجاري

يتضمن التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم 39 يوماً عطلات رسمية على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، تتوزع على سبعة أنواع من العطل. وبيّن التقويم الذي نشرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على موقعها الإلكتروني، أن أول عطلة رسمية هي المولد النبوي الشريف، والتي حصلت عليها المدارس في 29 سبتمبر الماضي.

ويتضمن شهر ديسمبر المقبل ثلاثة أيام هي: الأول والثاني والثالث من ديسمبر، عطلة رسمية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني، تليها إجازة الشتاء (إجازة الفصل الدراسي الأول) لمدة 15 يوماً والتي تبدأ يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

ويحصل الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية على إجازة يوم الاثنين الأول من يناير 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية، وفي شهر مارس 2024 يحصل الميدان التربوي على إجازة الربيع (إجازة الفصل الدراسي الثاني)، والتي تمتد من 25 مارس حتى 12 أبريل 2024، وتتزامن إجازة عيد الفطر المبارك (لمدة أربعة أيام) مع إجازة الربيع.

وذكر التقويم أن الميدان التربوي يحصل على إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام من 15 إلى 18 يونيو 2024، ويتزامن عدد من أيام العطلات مع يومي نهاية الأسبوع (السبت والأحد).

وحدد التقويم المدرسي عدد أيام التمدرس بـ185 يوماً، موزعة على الفصول الدراسية الثلاثة، والتي بدأت في 28 أغسطس الماضي، وينتهي العام الدراسي الجاري في 15 يوليو 2024 ببدء الكوادر التعليمية إجازة الصيف، فيما تبدأ إجازة الصيف بالنسبة للطلبة في الأول من الشهر نفسه.

وحسب التقويم المدرسي، من المقرر تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من 24 نوفمبر المقبل وتستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل، وتتخللها ثلاثة أيام عطلة رسمية ليوم الشهيد واليوم الوطني، ويسبقها امتحانات مواد المجموعة «B» في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر المقبل.

• إجازة عيد الأضحى 4 أيام من 15 إلى 18 يونيو المقبل.

• ديسمبر المقبل يتضمن 3 أيام عطلة رسمية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني.