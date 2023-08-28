مدارس تمنع طلابها من استخدام «التواصل الاجتماعي»

حذرت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية طلابها وذويهم، مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي خلال اليوم المدرسي.

وقالت إن استخدامها أثناء الدوام المدرسي يعتبر انتهاكاً خطراً للقوانين المدرسية.

واستهلت الإدارات المدرسية بداية العام الدراسي الجديد، بوضع قائمة بـ«المحظورات» التي يمنع على الطلبة ممارستها أثناء الدوام وطوال العام الدراسي، تجنباً لتطبيق عقوبات صارمة بحقهم، قد تصل إلى الإنذار الأخير أو إلغاء الاشتراك في الحافلات المدرسية.

وأرسلت مدارس خاصة لذوي الطلبة قائمة بـ«المحظورات»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ومن أبرز ما جاء فيها حظر التأخر عن موعد النشيد الوطني وطابور الصباح، وحظر دخول الطلبة المتأخرين للمدرسة، ما لم يكونوا برفقة ولي أمرهم. وحظر ارتداء أي زي غير الزي المدرسي المعتمد طوال العام الدراسي، وشددت على ضرورة ارتداء الزي الرياضي خلال الحصص الرياضية، وحظر ارتداء البلوزات ذات القلنسوة والقمصان ذات السحاب نهائياً، وحظر ارتداء الخواتم والسلاسل والأساور وثقب الحاجب والأنف والفم، وأكدت اتخاذ إجراءات صارمة ضد غير الملتزمين القانون.

كما حظرت المدارس على الطالبات استخدام المكياج والكحل وطلاء الأظافر وملمع وأحمر الشفاه في المدرسة، وشددت على قص الأظافر وعدم إطالتها، والاهتمام بنظافة الشعر وتمشيطه.

وحظرت استخدام الهواتف المحمولة في المدرسة، واستخدام الأجهزة اللوحية ومشغلات الموسيقى والسماعات، واستخدام الكاميرات أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتابعت أنه يجب على جميع الطلبة مستخدمي وسائل النقل الجلوس في المكان المخصص لهم من قبل مشرف الحافلة، وقالت إن أي سلوك سيئ في الحافلة المدرسية قد يؤدي إلى إلغاء خدمة النقل المدرسي للطالب غير الملتزم.

وأضافت أنه يحظر على الطلبة إحضار مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، مؤكدة مصادرتها فوراً وإبلاغ ذوي الطالب.

ولا يسمح بطلب الطعام من خارج المدرسة، كما يحظر على الطالب والطالبة مضغ العلكة خلال وجودهما في المدرسة.