جامعة الشارقة تستقبل طلبات الالتحاق بفصل الخريف وتتيح خصومات ومنح تصل إلى 50%

أعلنت إدارة القبول بجامعة الشارقة عن استمرارية قبول الطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس للفصل الدراسي الأول خريف 2023/2024، وذلك بمختلف كليات الجامعة منها الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والقانون، والاتصال، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الصحية، والفنون الجميلة والتصميم، والحوسبة والمعلوماتية، وذلك بناءً على تقييم مؤهلاتهم الأكاديمية والقدرات التعليمية للبرامج الأكاديمية.

وتطرح الجامعة 127 برنامجاً أكاديمياً معتمداً في مختلف التخصصات، وهي 57 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، و50 برنامجاً في الماجستير، و17 برنامجاً في الدكتوراه، و3 برامج لدبلوم الدراسات العليا. ويبلغ عدد الطلبة الدراسين في الجامعة بمختلف مراحل البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا ما يزيد عن 18500 طالب وطالبة ينتمون إلى أكثر من 98 جنسية، وتجاوز عدد الخريجين منها حتى الآن 40 ألف خريج من مختلف أنحاء العالم، ويعمل بها 730 عضو هيئة تدريسية من 50 جنسية مختلفة.

ومن أبرز البرامج الأكاديمية الجديدة التي تطرحها الجامعة هي برنامج البكالوريوس في القانون باللغة الإنجليزية، وبكالوريوس العلوم في هندسة الأمن السيبراني، وبكالوريوس العلوم في المعلوماتية الطبية الحيوية. كما تمنح الجامعة خصومات تصل إلى 50% للطلبة المتميزين في الثانوية العامة، ومنح دراسية تصل إلى 50% في برامج كلية العلوم مثل: الكيمياء، الفيزياء التطبيقية، وعلوم الأرض البترولية والاستشعار عن بعد، والرياضيات، إلى جانب منح دراسية في البرامج الطبية والعلوم الصحية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع العديد من الجهات مثل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبرنامج نافس.

وأكدت مدير إدارة القبول بالجامعة، عائشة بو خاطر، أن إدارة القبول تعد المسؤول المباشر عن كل ما يتعلق بقبول الطلبة في كليات الجامعة المختلفة وما تطرحه من برامج أكاديمية متنوعة، والرد على استفساراتهم، وتوفير العديد من الخدمات لهم، وأشارت إلى أن عمليات القبول لازالت مستمرة لجميع برامج الجامعة حتى تاريخ 17 أغسطس 2023 ماعدا الكليات الطبية.

وتستمر الإدارة باستقبال طلبات القبول وفق آلية منظمة وسلسة للفصل الدراسي المقبل، كما أنها تسعى دائما إلى تطوير البرامج والأنظمة المستخدمة لديها لمواكبة عصر التكنولوجيا، والذي يساهم في تحسين آلية العمل، وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بالقبول، مضيفة أنه يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة www.sharjah.ac.ae أو الاتصال على الرقم 600522251 للتعرف على المزيد من المعلومات حول التخصصات المتاحة والاطلاع على شروط القبول.





