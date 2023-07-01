جامعة دبي تتلقى طلبات المنح الدراسية باسم «الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»

بدأت جامعة دبي في استقبال طلبات المنح الدراسية من الطلبة المتفوقين الكاملة للعام الأكاديمي الجديد ضمن منحتها السنوية التي قررتها باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتأتي هذه المنح الدراسية الكاملة وعددها ثلاث تخليدا لذكرى الراحل الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني ولا سيما دعمه المتواصل للمشاريع الخيرية والأداء التعليمي المتميز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية إضافة إلى مساهماته السخية والمتميزة مع جامعة دبي ودعم الطلبة المتعسرين سنويا من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية.

وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للمتفوقين وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في هذه المنح وغيرها من المنح التي تقدمها سنويا.

وتقدم الجامعة على نفقتها الخاصة تلك المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين والذين حصلوا على معدل 98 في المائة وما فوق في الثانوية العامة، وتم تخصص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، وهندسة الحاسوب، والذكاء الإصطناعي، وهندسة الكهرباء والاتصالات، والقانون.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف «جودة التعليم» في دولة الإمارات يهمها أن تربط تلك المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ «التفوق العلمي» ويشرفها تسميتها باسم منحة «الشيخ حمدان بن راشد» السنوية، مشيرا إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة كل عام ولمدة أربع سنوات أكاديمية لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة.