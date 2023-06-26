سارة الأميري: النتائج المتميزة تعكس التطور النوعي الذي يشهده قطاع التعليم الحكومي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، نتائج طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري للعام الدراسي 2022-2023، وبلغ عددهم 28 ألفاً و618 طالباً وطالبةً في المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي.

وحقق طلبة مسار النخبة البالغ عددهم 295 طالباً وطالبةً نسبة نجاح بلغت 97.97%، كما حقق طلبة المسار المتقدم في المدارس الحكومية وعددهم 5795 طالباً وطالبةً نسبة نجاح 94.46%.

وتقدم لامتحان الثانوية العامة 20 ألفاً و 95 طالباً وطالبةً في المدارس الحكومية، وبلغت نسبة النجاح العامة لجميع المسارات التعليمية ما يقارب 87.82%.

وقالت وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، إن «النتائج المتميزة هذا العام هي انعكاس للتطور النوعي الذي يشهده قطاع التعليم الحكومي بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي، وحرصها الدائم على توفير الإمكانيات كافة التي تؤهل طلبة الإمارات للوصول إلى أرقى المستويات العلمية».



وهنأت طلبة الصف الثاني عشر على النجاح والتفوق، وتمنت لهم مزيداً من التقدم في مسيرتهم التعليمية، داعية إياهم إلى مواصلة جهودهم لاكتساب المعارف باعتبار التعليم عملية مستمرة لا تتوقف، والوسيلة المثلى التي ستمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة لتخريج أجيال مؤهلة لاستثمار الفرص المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

وثمنت الأميري، الجهود المثمرة التي بذلتها الكوادر في الميدان التربوي طوال العام الدراسي، وخلال الامتحانات التي شارك فيها أكثر من 750 كادراً تربوياً وتعليمياً وفنياً وإدارياً، كما توجهت معاليها بالتهنئة والشكر إلى أولياء الأمور، مؤكدة أن دور الأسرة داعم محوري ورئيسي في تحقيق الأبناء النجاح والتفوق، وضمان تحقيق المنظومة التربوية لأهدافها.

وأكّدت على «تكامل وترابط مخرجات مرحلة التعليم العام مع مرحلة التعليم العالي، إذ يتم خلالها تأهيل الطلبة علمياً قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية التي ستحدد مساراتهم المهنية مستقبلاً»، مشددة على «ضرورة أن يحدد كلّ طالب أهدافه بدقة في المرحلة التعليمية الجديدة بما يتناسب مع طموحاته المهنية، وهو ما قد يتطلب مشاركة أولياء الأمور خبراتهم مع أبنائهم لإجراء قراءات متعمقة لسوق العمل المستقبلية ومتطلباتها».

وبلغت نسبة النجاح 85.28% في المسار العام الذي يضم 13 ألفاً و278 طالباً وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح 77.17% في المسار التطبيقي الذي يضم 727 طالباً وطالبةً.

أما طلبة المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم وعددهم 8523 طالباً وطالبةً فبلغت نسبة النجاح في المسار العام 79.89% والمتقدم 91.96%.

إلى ذلك، وجه مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، التهنئة إلى طلبة الصف الثاني عشر على النتائج المتميزة، والتي تعكس الجهود المبذولة في الميدان التربوي من أجل الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته، مؤكداً تواصل هذه الجهود، بما يدعم تنافسية الدولة عالمياً في قطاع التعليم.

وقال، إن «هذا النجاح هو ثمرة التكاتف والتكامل بين مختلف أفراد المجتمع التربوي، معلمين وإداريين وطلبة وأولياء أمور، حيث كانوا خير عون للمؤسسة في تحقيق أهدافنا التطويرية لهذا العام، والتي تتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات الدولة للنهوض بمنظومة القطاع الحكومي».