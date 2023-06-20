إعادة فتح باب التسجيل في مدارس الأجيال والمسار المتقدم للعام الدراسي المقبل

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إعادة فتح باب التسجيل في مدارس الأجيال والمسار المتقدم حلقة ثانية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات للعام الدراسي 2023-2024 وذلك من يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 ولغاية 26 يونيو 2023.

وبينت المؤسسة أنه نظراً للإقبال الكبير للالتحاق بمدارس الأجيال تم توفير مقاعد إضافية في جميع المدارس وذلك للعام الدراسي المقبل.

وحددت المؤسسة عدة شروط لالتحاق الطلبة في مدارس الأجيال وهي أن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات وأن تتوفر مقاعد دراسية في كل مدرسة وأن يقع مكان سكن الطالب ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.

وحددت المؤسسة شروطاً لقبول الطلبة في المسار المتقدم للحلقة الثانية وهي أن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات ممن يحملن خلاصة القيد وكذلك حصول الطالب المنتقل من الصف الرابع إلى الصف الخامس على درجة 90 في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية ودرجة 80 في مادة العلوم، أما الطلبة الراغبين بالالتحاق بالصف السادس في المسار المتقدم فيتوجب عليهم الحصول على درجة 80 في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم فيما يشترط حصول الطالب المنتقل للصف السابع والصف الثامن على درجة 80 في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

ودعت المؤسسة الراغبين في التسجيل في مدارس الأجيال والمسار المتقدم للعام الدراسي المقبل 2023- 2024 إلى زيارة موقع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الرسمي:www.ese.gov.ae.