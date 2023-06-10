مدارس خاصة تتيح تسهيلات لسداد الرسوم.. وخصومات للمتفوقين

أتاحت مدارس خاصة ودولية على مستوى الدولة، تسهيلات لذوي الطلبة في سداد الرسوم الدراسية، عبر التعاقد مع بنوك أو منصات رقمية مختصة في «الدفع اللاحق»، بما يسهم في تحسين المرونة، وخلق قيمة حقيقية للآباء، من خلال توفير خيارات لدفع الرسوم الدراسية، تتسم بالأمان وسهولة الاستخدام والمرونة في الدفع على أقساط من دون فوائد، فضلاً عن تقديم خصومات تصل إلى 50% للطلبة المتفوقين.

وقررت مجموعة مدارس دولية لها فروع في كل إمارات الدولة عقد شراكة مع إحدى الشركات المزودة لخدمة التكنولوجيا المالية «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» التي تجعل المدفوعات أمراً سهلاً ومن دون متاعب، ومن دون فوائد، حيث توفر خيار دفع آمناً عبر الإنترنت لمستخدميها.

وبموجب عقد الشراكة مع مجموعة مدارس الشراكة الدولية، ستدفع إجمالي مبلغ الفاتورة للمدرسة، على أن يتولى ذوو الطلبة سداد المبلغ (قيمة الرسوم المدرسية) إلى تلك المنصة الرقمية على أقساط ميسرة من دون فوائد.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتحالف مدارس الشراكة الدولية، بهارات مانسخاني: «عقدنا شراكة مع إحدى المنصات الرقمية المزودة لخدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، بحيث يمكن لذوي الطلبة، الاستفادة من خطط سداد مرنة ومريحة تناسب ميزانياتهم، ما يمكنهم من دفع الرسوم الدراسية على أقساط على مدار العام الدراسي».

وأضاف: «نأمل أن يكون هذا الخيار أداة تدعم آباء الطلاب، من خلال إدارة ميزانيتهم».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مدرسة تتبع المنهاج البريطاني، أمين النظامي: «نحرص بصورة مستمرة على تقديم العديد من التسهيلات لذوي الطلبة، لمساعدتهم على سداد الرسوم بصورة سهلة وميسرة لمختلف المراحل الدراسية، فعادة ما يكون السداد على ثلاث دفعات، كما نتساهل مع بعض أولياء الأمور، ونتيح لهم السداد شهرياً، وبصورة مريحة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «تعاقدنا مع أحد البنوك لإتاحة سداد الرسوم كاملة للمدرسة، على أن يقوم ذوو الطلبة بتقسيط الرسوم للبنك على 12 شهراً»، كاشفاً أن المدرسة توفر كذلك خصومات لبعض أولياء الأمور، بعد دراسة حالتهم وإعطائهم خصومات بنسب تصل إلى 20%، فضلاً عن الفئات المستثناة مثل الشرطة والقوات المسلحة وحملة بطاقة إسعاد.

بدورها، أكدت مديرة مدرسة خاصة تتبع المنهاج الأميركي، فاطمة أبومويس، أنها أعطت تعليمات بتوفير خصم 15% لطلبة الروضة في فروع المدرسة الثلاثة، كما أتاحت إمكانية مدّ فترة سداد الشيكات للمتعثرين وغير القادرين على السداد في الموعد.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم»: «نقدم كذلك خصومات للإخوة والطلبة المتفوقين، التي تصل للمتفوقين إلى 50%، وندرس حالياً إمكانية التعاقد مع بنوك لتسهيل سداد الرسوم عن ذوي الطلبة على أن يتم تقسيطها من قِبل أولياء الأمور الطلبة على دفعات شهرية للبنك، وهو اقتراح قيد التنفيذ».

مجموعة مدارس دولية عقدت شراكة لجعل المدفوعات أمراً سهلاً، ومن دون فوائد.