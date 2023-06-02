النيادي يتفاعل مع طلاب مـــدارس عبر تقنية الاتصال اللاسلكي

نظم مركز محمد بن راشد للفضاء، ثاني وثالث اتصال لاسلكي مع رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي ومؤسسة الإمارات للآداب. ويستخدم راديو الهواة، طيفاً واسعاً من الترددات للتواصل بين الأفراد والجماعات وحتى في المناطق النائية والفضاء، ما يجعله أداة اتصال قيمة. وتم تنظيم الاتصالين الثاني والثالث، ضمن سلسلة من 10 اتصالات لاسلكية مع سلطان النيادي، في مركز محمد بن راشد للفضاء، تحت عنوان «لقاء من الفضاء»، بحضور أكثر من 50 طالباً من مدارس إماراتية مختلفة. وكجزء من مبادرة الإمارات في الفضاء بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومؤسسة الإمارات للآداب، والتي تهدف إلى إتاحة استكشاف الفضاء للجميع، نال الطلاب فرصة الاتصال مع رائد الفضاء سلطان النيادي. قال مدير مهمة طموح زايد 2 - برنامج الإمارات لرواد الفضاء عدنان الريس: «نسعى من خلال هذه الاتصالات اللاسلكية مع سلطان، إلى تعزيز شغف الجيل القادم بالفضاء والعلوم. كما نؤمن في مركز محمد بن راشد للفضاء، بقوة هذه اللقاءات في إلهام العقول الشابة للاهتمام أكثر بدراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات لتصبح دولة رائدة في مجالات العلوم والفضاء».

وعلى مدار اليومين تعرف الطلاب إلى أبرز مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء، كما قاموا بجولة داخل المركز، ما وفر لهم لمحة عن المختبرات العلمية، وأحدث التقنيات المستخدمة في المركز. علاوة على ذلك، تم تقديم عرض مميز للطلاب حول مراحل تطور المحطات الفضائية، وأهم الجهود البشرية في مجال استكشاف الفضاء. كما تلقى الطلاب تدريباً شاملاً على استخدام تقنية الاتصال اللاسلكي، ما كشف عن مدى تعقيدات أداة الاتصال المهمة المستخدمة منذ القرن الـ20.