تعرف إلى المدارس الحاصلة على أعلى تقييم من "الشارقة للتعليم الخاص"

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج برنامجها النوعي "إتقان" الذي يستهدف تطوير وتحسين جودة الأداء المدرسي بكل جوانبه، وتم تنفيذه بدءاً من شهر أكتوبر الماضي وحتى شهر مارس من العام الجاري، بهدف تقييم أداء 110 مدرسة تُمثل 10 مناهج دراسية مختلفة من إجمالي عدد المدارس الخاصة في الإمارة البالغ عددها 127 مدرسة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة الشارقة للتعليم الخاص للإعلان عن نتائج ومخرجات برنامجها النوعي "إتقان" ولتكريم المدارس المتميزة التي تمكنت من تحقيق متطلبات البرنامج وحققت تقدماً ملموساً في مستواها.

وأظهرت النتائج العامة للدراسة أن 97% من المدارس الخاصة في الإمارة تُقدم تعليماً مقبولاً أو أفضل، و49% من المدارس تُقدم تعليماً جيداً أو أفضل، مما يعني أن 107 مدرسة في الإمارة تُقدم تعليما مقبولاً أو أفضل، و54 مدرسة تُقدم تعليماً جيداً أو أفضل.

وتشير النتائج إلى حصول مدرسة واحدة على مستوى "متميز" و9 مدارس على مستوى "جيد جداً" و44 مدرسة على مستوى "جيد"، و53 مدرسة على مستوى "مقبول" وثلاث مدارس فقط حصلت على مستوى "ضعيف"، ولم تحصل أية مدرسة في الإمارة على مستوى "ضعيف جداً".

وبحسب التقييم، فإن مدرسة جيمس ميلينيوم الخاصة – المنهاج الهندي هي الوحيدة الحاصلة على تقييم متميز، فيما حصلت على تقييم "جيد جداً" كل من المدرسة الاسترالية الدولية الخاصة، وجيمس أمباسادور، وفيكتوريا الدولية، وجيمس كامبريدج إنترناشيونال، ودلهي الخاصة، والمدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو، ومدرستنا الثانوية الإنجليزية للبنات، ومدرستنا الثانوية الإنجليزية للبنين، ومدرسة الشارقة الإنجليزية الخاصة.

أما المدارس التي تقدمت مستويين اثنين كل من "جيمس ميلينيوم الخاصة"، و"أمباسادور الخاصة"، و"المدرسة الاسترالية الدولية الخاصة"، و"الكمال الأميركية الدولية الخاصة فرع العزرا"، و"الكمال الأميركية الدولية الخاصة فرع حلوان"، و"المدرسة الأميركية الدولية الحديثة الخاصة"، و"الشعلة الخاصة فرع 1".

وأظهرت نتائج "إتقان"، أن مدرسة الأمل للصم تعد الأكثر تميزاً فيما يخص ذوي الهمم، أما المدارس الحاصلة على تقييم "جيد جداً" في مادة اللغة العربية للناطقين بها فهي: "جيمس كامبريدج إنترناشيونال الخاصة"، و"فيكتوريا الدولية".