​فوز ثلاث مشاريع طلابية من بين 13 مشروعاً تنافسوا في مسابقة"إبتكار" على مستوى كليات التقنية العليا



نظمت كليات التقنية العليا المسابقة السنوية للأعمال "إبتكار" وذلك بالشراكة مع مجموعة من الشركاء وخبراء الاستثمار الذين شاركوا كمحكمين لتقييم أفضل ثلاث مشاريع من بين 13 مشروعاً تنافسوا على مستوى كليات التقنية ككل .

وفائزة مشروع "نظام الطاقة الذكي" – لطالبات كليات التقنية بالشارقة بجائزة "إبتكار الذهبية"،و نال مشروع "الزراعة الوردية" لطلاب كليات التقنية بدبي على جائزة إبتكار الفضية، في حين حاز مشروع "تنفس" لطالبات كليات التقنية بدبي على جائزة إبتكار البرونزية.

وأضحت هيا الشوا أستاذ مساعد في برنامج إدارة الأعمال والمشرفة على المسابقة، أن "ابتكار" مسابقة سنوية وتعقد هذا العام في دورتها السادسة، وتزداد أهميتها للطلبة في ظل نمو منظومة الابتكار ريادة الأعمال بالكليات والتي تتمثل في المناطق الاقتصادية الابداعية الحرة التي تعد البيئة الحاضنة والمطورة للمشاريع والأفكار الطلابية المبتكرة لتحويلها الى شركات ناشئة، وأضافت أن المشاريع المتنافسة في المسابقة هي تمثل أفضل مشاريع طلابية تم اختيارها على مستوى فروع الكليات ال16 لتتنافس في النهائي ضمن "ابتكار" لاختيار المراكز الثلاث الأولى، مع الاشارة الى أن المشاريع المشاركة هي نتاج تطبيقي للطلبة بعد انتهائهم من دراسة مساق "الابتكار" على مستوى مختلف التخصصات، حيث يتعلم الطلبة خلال هذا المساق مهارات عديدة تتعلق بتطوير الافكار والترويج لها بما يدعم توجههم نحو مجال ريادة الأعمال، منوه الى أن هذه المسابقة تعكس مدى تطور ونمو مهارات الطلبة في مجال ابتكار الحلول وتطويرها.

هذا وتم تنظيم المسابقة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال والتسويق والتقييم للمشاريع، والذين حضروا في المسابقة من خلال محكمين من طرفهم وهم كل من الدكتور عادل الزرعوني من "كابيزونا للاستثمار"، و السيد / توفيق كريدية من مجموعة "براند فور لس" ، و السيدة / نانسي أسعد من " ذا ماركتينج بوتيك"، حيث عملوا على تقييم المشاريع من خلال عدة معايير منها طبيعة الفكرة ودراسة الجدوى والتسويق والأسعار والأرباح المتوقعة وغيرها، مشيرة الى التنافسية العالية بين الطلبة.

وتفصيلا، فإن مشروع "نظام الطاقة الذكي" الفائز بالذهبية للطالبات كل من :عهود الزرعوني و حور المازمي و شذى الحوسني و شما الحوسني بإشراف كل من المشرفة ماليني ناير و د.هاريس خالد، تقوم فكرته على تطبيق سهل الاستخدام يراقب استهلاك الطاقة في المقابس والأجهزة في الوقت الفعليـ ويقدم حلولا مخصصة لإدارة لإدارة الطاقة لتعزيز الاستخدام الفعال والمستدام لإدارة الطاقة في المنازل والشركات.

بينما مشروع "الزراعة الوردية" الفائز بالفضيةللطلاب كل من محمد العجمي و هند عمران و محمد الشامسي ، بإشراف الدكتور عادل زائيري، وفكرة المشروع تأتي تمشياً مع الأجندة الوطنية وقمة المناخ COP28 المقبلة، حيث يركز المشروععلى الزراعة الحضرية المستدامة للعيش في المدن. يجمع هذا المشروع بين الزراعة العمودية والزراعة الوردية دعماً لعام الاستدامة في الدولة مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة.

وبالبرونزية فاز مشروع "تنفس" للطلبة كل من : جميلة عبدالله ، ولطيفة السبوسي، و وعد الرزوقي، وفاطمه الفلاسي ، واسراء حسيني، وليلى الفلاسي، والمشرفة نور الظنحاني، وهو عبارة عن نادي اجتماعي متخصص في التعامل مع حالات الاكتئاب التي تصيب النساء أثناء الحمل وبعد الولادة. ويعتني النادي بالحالة النفسية للنساءمن خلال تقديم الدعم لهن بطرق مختلفة، مثل تقديم المشورة الفردية وجلسات التوعية الجماعية ودروس اليوغا وغيرها.