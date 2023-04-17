«حمدان التعليمية» تفتح باب الترشح للدورة الـ 26

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فتح باب الترشيحات للدورة الـ26 من جوائزها السنوية، التي تشمل ست فئات، حيث تبدأ المؤسسة في تلقي المشاركات من الراغبين من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر موقعها الإلكتروني حتى تاريخ الثامن من سبتمبر 2023.

وتشمل الفئات المتعددة لجوائز المؤسسة المدرسة المتميزة، والمعلم المتميز، والتربوي المتميز، والطالب الجامعي المتميز، والطالب المتميز، وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم.

وقال أمين عام المؤسسة، الدكتور خليفة السويدي: «ندعو جميع المستوفين للشروط التقدم للجوائز، والمساهمة بمشاركاتهم للفوز بفئات الجوائز».