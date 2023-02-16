«قبعة» ذكية تعمل ببصمة الدماغ

حقق فريق من طلاب كلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات المركز الأول على مستوى الدولة في مسابقة تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وذلك عن تصميم تقنية خاصة ببصمة الدماغ لفك شيفرة الرقم السري للهاتف المحمول دون استخدام اليدين، ما يسهم في مساعدة أصحاب الهمم على استخدام تلك التقنية بسهولة، وبما يحقق لهم الخصوصية والتواصل مع المجتمع من خلال بصمة الدماغ لإنشاء كلمة الأمان.

وضم الفريق كلاً من: مزنة صالح الحميري (تخصص هندسة كمبيوتر)، وزوينة خليفة الخييلي (تخصص علوم كمبيوتر)، وعائشة سليمان الشحي (تخصص أمن معلومات)، وسلمى حاجي الظنحاني، (تخصص هندسة كمبيوتر)، والطالب إبراهيم بلوشي (تخصص أمن معلومات)، بإشراف الدكتور عبدالقادر نصر الدين بلقاسم، أستاذ مشارك في قسم هندسة الحاسوب بكلية تقنية المعلومات.

وأكد أعضاء الفريق حرصهم على تمثيل جامعة الإمارات ضمن مسابقة تحدي العرب لإنترت الأشياء من خلال البحث عن فكرة مشروع جديدة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث توصلو إلى هذا التطبيق الذي يستهدف فئة أصحاب الهمم، وساعدهم على استخدام بصمة الدماغ لإنشاء كلمة الأمان أو الرقم السري في الهاتف الجوال، مشيرين إلى أن دراسة وتطبيق المشروع استغرقا فصلين دراسيين كاملين.

وتتلخص فكرة المشروع في استخدام قبعة رأس مزودة بعدد من التطبيقات الإلكترونية لقراءة وتحليل الأرقام عبر موجات الدماغ، بحيث يستطيع الشخص النظر إلى الأرقام التي يحتاجها من الصفر حتى رقم 9، ويقوم بعدها التطبيق عبر القبعة التي توضع فوق رأس المستخدم، بطبع صورة تلك الأرقام في ذاكرة التطبيق، ومن خلاله يتم فتح الرقم السري للهاتف والاتصال بالأرقام التي يحتاج إليها دون حاجة لاستخدام اليدين، كما يتم وضع تطبيق خاص لأرقام الطوارئ يستطيع طلبها بسرعة بمجرد النظر للأرقام، وبالتالي يستطيع التطبيق تقديم خدمة تقنية متطورة لأصحاب الهمم.