3 أنواع من الإجازات للطلبة خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث

يشهد الفصلان الثاني والثالث من العام الدراسي الجاري ثلاثة أنواع من الإجازات للميدان التربوي، تتضمن 29 يوماً، موزعة إلى: 21 يوماً إجازة الربيع (نهاية الفصل الدراسي الثاني)، وأربعة أيام لعيد الفطر، وأربعة أيام لعيد الأضحى.

وأوضحت البرمجة الزمنية للفصلين الثاني والثالث، التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أخيراً، أن إجازة الربيع (بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني) للطلبة 21 يوماً، تبدأ من السبت 27 مارس المقبل إلى الأحد 16 أبريل المقبل، على أن تكون العودة للدوام المدرسي يوم الإثنين (17 أبريل)، وإجازة المعلمين 16 يوماً، تبدأ من أول أبريل حتى 16 من الشهر نفسه، والعودة في اليوم التالي (17 أبريل).

وذكر التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، أن إجازة الربيع تكون لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة لبقية المدارس الخاصة التي تطبق مناهج أجنبية، فتكون الإجازة إما ثلاثة أسابيع متصلة، حسب كل إمارة والتواريخ المحددة، أو أسبوعين متصلين وأسبوعاً ثالثاً يتم توزيعه على مدار العام الدراسي.

وأوضحت أجندة العطلات الرسمية للعام الجاري، التي نشرها مجلس الوزراء على الموقع الإلكتروني، أنها تبدأ من 29 رمضان المقبل، وتنتهي في الثالث من شوال المقبل، لمدة أربعة أيام، فيما تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في التاسع من شهر ذي الحجة المقبل حتى 12 من الشهر نفسه، لمدة أربعة أيام.

وحدد التقويم المدرسي ألا تزيد مدة إجازة الصيف لجميع المدارس بالدولة على 8.2 أسابيع، بغض النظر عن المنهاج المتبع.

من جهة أخرى، يُتوقع الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول خلال الأيام المقبلة، والتي من المقرر أن يتم تحليلها والإعلان عنها في الفترة بين التاسع من يناير الجاري (أمس)، حتى 13 من الشهر نفسه (نهاية الأسبوع الحالي).

• أجندة العطلات الرسمية للعام الجاري تبدأ من 29 رمضان المقبل.