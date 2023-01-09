تقدم منحاً تصل إلى 20 مليون درهم.. "الأمريكية في الإمارات" تحصل على اعتماد دولي جديد

تقدم الجامعة الأمريكية في الإمارات، منحاً دراسية سنوية تراوح بين 17 و20 مليون درهم على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وأعلنت الجامعة عن قبول اعتمادها من الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات وهي جهة اعتماد مؤسسية لتقييم الجامعات لضمان جودة التعليم ونزاهته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة بمقرها في دبي، أخيراً، بحضور رئيس الجامعة الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ميرزا الصايغ، وعضوا مجلس الأمناء خلف القبيسي، وخالد الحليان، والبروفيسور وليام كورنويل نائب الرئيس الأعلى.

وأكد ميرزا الصايغ أن رأس المال الحقيقي للجامعة يتمثل في ثلاثة عناصر أساسية هي الأساتذة والطلاب والكادر الإداري، ولذلك يحرص مجلس الأمناء على توفير الدعم اللازم لأداء الجامعة لدورها الأكاديمي لرفد المجتمع بكفاءات تنير المستقبل في التخصصات كافة بالجامعة.

وقال الدكتور مثنى عبد الرزاق إن الجامعة حصلت على اعتمادين أمريكيين دوليين، أولا تم اعتماد كلية تكنولوجيا المعلومات (CCIT) دوليًا في أكتوبر سنة 2017 من قبل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا. (ABET)، ثم تلاها في فبراير لسنة 2022 حصلت كلية إدارة الأعمال (COBA) على الختم الذهبي للاعتماد من جمعية تطوير كليات الأعمال الجامعية (AACSB) وبهذا انضمت إلى نخبة كليات إدارة الأعمال في العالم والتي تمثل نسبة 5.7٪ عالمياً.

وأوضح أن كثيراً من برامج الجامعة تصل لنسبة 60% على مستوى البكالوريوس والماجستير غير متوفرة على مستوى الخليج والعالم العربي، والهدف منها تخريج قادة للمستقبل، مشيراً إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة، ومن بينه المنح الدراسية السنوية التي تتراوح بين 17 و20 مليون درهم على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، ومنح دراسية كاملة لزوجات وأبناء الشهداء ومنح للرياضيين أصحاب الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي وللطلبة المتفوقين.