«التربية» تتيح للطالــب دراسة مواد غيــر «التأهيلية» للمعادلة

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن للطالب دراﺳﺔ ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻏير المواد التأهيلية ﺧﻼل ﻓترة «اﻟﻘﺒﻮل المشروط» في الجامعات، ﻋلى أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت المواد التأهيلية وﻏير التأهيلية، ﺣﺪود اﻟﻌﺐء اﻟﺪراسي المسموح به في الجامعة.

وأوضحت الوزارة أن المواد التأهيلية هي ﻣﻮاد يسجلها اﻟﻄﺎﻟﺐ في الجامعة ﻟﺴﺪ أي ﻧﻮاﻗﺺ ﻟﺪﻳﮫ في ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎدﻟﺔ شهادة إﺗﻤﺎم دراﺳﺔ المرحلة الثانوية، وﻻ تحتسب المواد التأهيلية ﻛﺴﺎﻋﺎت ﻟﻠﺘﺨﺮج في الجامعة، ﻛﻤﺎ أنها ﻻ ﺗﺪﺧﻞ في ﺣﺴﺎب المعدل اﻟتراﻛمي ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ.

وحدّدت الوزارة أربعة التزامات على الجامعة ﺧﻼل ﻓترة اﻟﻘﺒﻮل المشروط ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ شهادة إﺗﻤﺎم دراسة المرحلة الثانوية، وهي أولاً تسجيل اﻟﻄﺎﻟﺐ في المواد التأهيلية المحددة وﺧﻼل اﻟﻔترة المنصوص عليها في رﺳﺎﻟﺔ ﻻ مانع ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل المشروط اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة، وثانياً ﻋﺪم احتساب المواد التأهيلية ﻛﺴﺎﻋﺎت ﻟﻠﺘﺨﺮج وﻋﺪم إدخالها في حساب المعدل التراكمي للطالب.

كما تلتزم الجامعة باﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ بتسجيل ﻣﻮاد أﺧﺮى (ﻏير التأهيلية)، ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻌﺐء اﻟﺪراسي المسموح به في الجامعة، وكذلك تزويد اﻟﻮزارة في ﺑﺪاﻳﺔ ونهاية كل ﻓﺼﻞ دراسي بتقرير ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ منحهم ﻗﺒﻮﻻً ﻣﺸﺮوﻃﺎً ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ شهادة إﺗﻤﺎم دراﺳﺔ المرحلة الثانوية.

وأفادت الوزارة بأنه يجوز للجامعة ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻮﻻً نهائياً في ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﮫ ﻷﺣﺪ أربعة ﺸﺮوط، ﺧﻼل أو بنهاية ﻓترة اﻟﻘﺒﻮل المشروط، هي ﺗﻮﻓير ﻣﻌﺎدﻟﺔ شهادة إﺗﻤﺎم دراﺳﺔ المرحلة اﻟﺜﺎﻧﻮية ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة، أو اﺟﺘﻴﺎز اﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻣﺎرات اﻟﻘﻴﺎسي (إﻣﺴﺎت) المحددة في رﺳﺎﻟﺔ ﻻ مانع ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل المشروط اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة، أو اﺟﺘﻴﺎز المواد التأهيلية المحددة في رﺳﺎﻟﺔ ﻻ مانع ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل المشروط اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة، أو اﺟﺘﻴﺎز ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ (24) ﺳﺎﻋﺔ دراﺳﻴﺔ في اﻟﺘﺨﺼﺺ المراد دراﺳﺘﮫ ﺑﻨﺠﺎح.

وحول المقصود ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ في اﻟﺘﺨﺼﺺ المراد دراﺳﺘﮫ، بينت الوزارة أنها اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟتي ﻳﺘﻢ احتسابها ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺮج في اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﻳﺪرﺳﮫ اﻟﻄﺎﻟﺐ، منوهة بأنه ﻻ ﺗﺤﺘﺎج الجامعة اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻮزارة ﻋﻨﺪ تحويل ﻗﺒﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﺸﺮوط إلى ﻗﺒﻮل نهائي، وﻟﻜﻦ ﻋلى الجامعة تزويد الوزارة في بداية ونهاية كل فصل دراسي بتقرير عن ذلك.

وفي ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺸﺮوط المطلوبة بنهاية ﻓترة اﻟﻘﺒﻮل المشروط ﻳﺠﻮز لمؤسسة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎلي اﺗﺨﺎذ أﺣﺪ إجراءين؛ إما إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺒﻮل المشروط وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ، أو ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓترة اﻟﻘﺒﻮل المشروط لمدة ﻓﺼﻞ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ بعد نهاية الفترة المنصوص عليها في رﺳﺎﻟﺔ ﻻ مانع ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل المشروط اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة.

وأفادت الوزارة بأنه يتم ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻘﺒﻮل المشروط وإﺟﺮاءات التحويل ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﺸﺮوط إلى ﻗﺒﻮل نهائي، ﻋلى اﻟﻄﻠﺒﺔ الجامعيين الجدد، وأﻳﻀﺎً ﻋلى اﻟﻄﻠﺒﺔ المستمرين ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ.

كما ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻘﺒﻮل المشروط نفسها ﻋلى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪارﺳين في ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، حيث ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ رﺳﺎﻟﺔ ﻻ مانع ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل المشروط في ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ في اﻟﺪراﺳﺔ الجامعية ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ، ويتم ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎدﻟﺔ في ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻴﺎزﻩ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﺄهيلية أو اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺴﺎﻋﺎت المطلوبة في اﻟﺘﺨﺼﺺ المراد دراﺳﺘﮫ ﺑﻨﺠﺎح في ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ.