أهالٍ يطالبون بسرعة تزويد الطلبة بأجهزة «لاب توب»

طالب ذوو طلبة في مدارس حكومية بسرعة تسليم أبنائهم أجهزة حواسيب آلية «لاب توب»، للتسهيل عليهم في حل التكليفات المدرسية، والتعامل مع الامتحانات المختلفة، التي يقررها المعلمون والمدرسة عليهم، مشيرين إلى أن بعض الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية لم يتسلموا أجهزة بعد، على الرغم من بدء العام الدراسي منذ نحو شهرين، ما يتسبب في ارتباك الطلبة أثناء فترات الامتحانات ومتابعة دروسهم.

من جانبها، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنها وزّعت منذ بداية العام الدراسي الجاري 25 ألف حاسب آلي على الطلبة المستحقين، وتسعى إلى سد النقص في الأجهزة حالياً.

وتفصيلاً، قال أحمد سيف «والد طالبة»، إن «ابنته لم تتسلم جهاز حاسوب آلي (لاب توب)»، مشيراً إلى أن «كثيراً من الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية لم يتسلموا أجهزة حواسيب خاصة بهم».

وأضاف: «تأخر تسلم الطلبة للحواسيب المحمولة يعيق إلى حد كبير دراستهم، ليتماشوا مع أقرانهم في الصف، من خلال متابعة الدروس والمناهج المقررة».

وقالت فاطمة عبدالله «والدة طالب»، إن «ابنها كان يستخدم جهاز الحاسوب الخاص بزميله في الإجابة عن الامتحانات الأسبوعية التي يقررها المعلمون أو المدرسة، بسبب عدم تسلمه جهازاً خاصاً به، ما يؤثر بشكل ما في أداء الطالب، لأنه لا يتوافر له الوقت الكافي لإجابة أسئلة الامتحان بشكل جيد».

وذكرت مريم علي «والدة طالبة» أن «ابنتها ظلت أكثر من شهر منذ بداية العام الدراسي الجاري، من دون حاسوب آلي (لاب توب)، حيث إنها كانت منتقلة من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية»، لافتة إلى أن المدرسة سلمتها جهازاً مستعملاً، ويحتاج إلى تقنيات فنية لابد من مراجعة التقني بالمدرسة للتعامل معها. وأشارت إلى أن ابنتها كانت تستخدم الكمبيوتر الشخصي لوالدها في البيت حتى تحل الواجبات والتكليفات المدرسية.

من جانبه، قال مدير مدرسة حكومية، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «المؤسسة زوّدت مدرسته بـ60 جهاز حاسوب محمولاً، لطلبة منتقلين إليها من مدارس أخرى، وذلك قبل أسبوعين من الآن».

وأضاف أن «بعض ذوي الطلبة اضطروا إلى شراء أجهزة حديثة لأبنائهم، بسبب أنهم لا يستطيعون التعامل مع الأجهزة التي تسلموها من المدرسة، وأنهم أحضروا الأجهزة إلى المدرسة ليتم برمجتها، ليسهل تعامل الطلبة معها».

من جانبها، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حرصها على توفير المنظومة الداعمة للتعليم لدى الطلبة، خصوصاً في ما يتعلق منها بتوفير تقنيات حديثة تسهم في عملية التعليم، ومن هذه الأدوات توفير أجهزة حاسوب للميدان التربوي.

وأفادت المؤسسة بأنها وزّعت 25 ألف حاسب آلي من بداية العام الدراسي للطلبة المستحقين في الصفين الخامس والتاسع، وفي الوقت ذاته يتم التعامل حالياً مع سد أي نقص موجود من خلال التوفير المباشر للأجهزة، إلى جانب تحديث الأجهزة المستخدمة وإتاحة إعادة استخدامها للطلبة حسب المعايير. وأضافت المؤسسة أنها بما تملك من موارد مالية وبشرية حريصة على تعزيز كفاءة عملية التعليم والتعلم لأبنائها الطلبة، وحريصة على توفير الأدوات التي تسهم في تحقيق مستوى عالٍ من التحصيل الأكاديمي.