مدارس خاصة تمنع خروج الطلبة للساحات الخارجية أثناء الكسوف

قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، عدم إخراج طلبتها مساء الغد للساحات الخارجية أثناء حدوث ظاهرة الكسوف للحفاظ على سلامتهم، وإجراء محاضرة توعية خلال طابور الصباح عن ظاهرة الكسوف بطريقة لتعريف الطلبة بمخاطر النظر إلى الشمس بالعين المجردة، فيما قررت أخرى إجراء زيارة لطلبتها لمرصد الشارقة الفلكي لمتابعة الكسوف، ومن مخاطر النظر إلى الشمس أثناء الكسوف دون نظارات متخصصة، أو بالعين المجردة أنه قد يصيب باحتراق مركز الإبصار بالعين، ومن ثم العمى.

وقالت نائب مديرة مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية الخاصة، بأم القيوين، منى سرحال، إن الإدارة قررت عدم السماح للطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية بالخروج إلى الساحات الخارجية خلال بداية الكسوف وسيتم توجيههم بالبقاء في فصولهم الدراسية وانتظار الحافلات للعودة إلى منازلهم مع توعيتهم بأهمية عدم النظر إلى الشمس لتجنب مخاطرها خلال الكسوف.

وأوضحت"كما سيمنع خروج الطلبة الذين ينتظرن ذويهم من الفصول الدراسية إلى الساحات الخارجية وسيتم إبقائهم في المبنى الداخلي للمدرسة لانتظار قدوم ذويهم شخصياً لاستلامهم مع الحرص على توعيتهم بعدم النظر إلى الشمس حال خروجهم من المدرسة، مضيفة أن الإدارة ستكون صباح الغد حريصة على توعية الطلبة بظاهرة الكسوف ومخاطر النظر إلى الشمس بالعين المجردة.

ومن جهته رأى إداري في مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان، رفض ذكر اسمه، أن الإدارة ستخصص طابور الصباح للحديث عن ظاهرة الكسوف ومخاطرها وكيف ولماذا تحدث، من خلال معلمي المواد العلوم والتربية الإسلامية.

وأوضح أن انتهاء الدوام الدراسي يكون بعد 13 دقيقة من بداية الكسوف، وعليه سيتم التركيز على أهمية عدم خروج الطلبة للساحات الخارجية أو النظر للشمس بالعين المجردة، إضافة إلى توعية الطلبة الذين يستخدمون الحافلات المدرسية ومركبات ذويهم بعدم النظر للشمس أثناء العودة للمنازل من النوافذ.

وأشار مدير مدرسة الشعلة في الشارقة، إبراهيم بركة، إلى أن الإدارة ستقوم بتوعية الطلبة بظاهرة الكسوف ومخاطرها من خلال إجراء زيارة لبعض الطلبة إلى مركز الشارقة للفلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل متابعة حالة الكسوف مع المختصين وذلك ضمن المواد العلمية التي يتلقاها الطلبة أثناء الدراسة باعتبارها ظاهرة تدرس للطلبة في المواد العلمية.

وأوضح أنه سيتم تتيع نصائح المختصين بتوعية الطلبة بعدم النظر للشمس بالعين الجردة أثناء ظاهرة الكسوف بعد انتهاء الدوام الدراسي للحفاظ على صحتهم.