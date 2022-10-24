"مكتب البعثات الدراسية" يُنظّم لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بحضور 3200 طالب وطالبة

نظّم "مكتب البعثات الدراسية" لقاءً تعريفيًا افتراضيًا للطلبة المواطنين المُتميّزين علميًا في الصف الثاني عشر، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حضره أكثر من 3200 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، إضافةً إلى طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي.



يأتي اللقاء التعريفي في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة بشروط بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علميًا ، وبرنامج المنح الداخلية إلى جانب توعية الطلبة بمُتطلبات التقديم خارج وداخل الدولة .



تضمّن اللقاء التعريفي الافتراضي كلمةً ترحيبية ألقاها سعادة محمد سالم الظاهري، عضو مجلس إدارة المكتب، أكّد خلالها اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والتعليم والحرص على النهوض به وتعزيز دوره ومكانته، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لمكتب البعثات الدراسية، واهتمام سموه ورعايته للطلبة المتميزين.



ودعا الظاهري في كلمته الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، ما يعود بالخير على الوطن ومسيرته التنموية.



تم خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي حول رؤية ورسالة المكتب وإنجازاته وأهدافه، كما قُدِّمت نبذة تعريفية حول البعثات الدراسية المُقدّمة من المكتب وأهدافها ومزاياها وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات للطلبة لمساعدتهم في تحقيق التميّز الأكاديمي، وحثّهم على بذل الجهد المُضاعف من أجل تحقيق الدرجات العليا في امتحان الثانوية العامة، الأمر الذي يُسهّل حصولهم على هذه البعثة المرموقة.



كما تخلل اللقاء فقرات تعريفية لمنحة الأرصاد الجوية وبعثة الأرشيف والمكتبة الوطنية، ونبذة عن إختبارات الإمارات القياسي - إمسات.



حضر اللقاء بتقنية الاتصال المرئي .. السيد جمعة الرميثي، مدير "مكتب البعثات الدراسية"، والدكتورعبدالله الشبلي، مدير إدارة شؤون الطلبة بالإنابة بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب البعثات الدراسية والأرشيف والمكتبة الوطنية والمركز الوطني للأرصاد والزلازل .



ويتولى "مكتب البعثات الدراسية" - الذي أُسّس سنة 1999 - إدارة بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علميًا، وبرنامج المنح الداخلية، ويُشرف على المكتب مجلس إدارة يُدير شؤون البعثة، بما في ذلك اختيار الطلبة المُرشّحين للإيفاد، وتحديد الجامعات والتخصّصات العلمية لهم.



ويقوم المكتب من خلال فريق مختصّ بالعمل على استقطاب نخبة من الطلبة المواطنين المُتميّزين من خرّيجي الثانوية العامة، والعمل على انتسابهم لأفضل الجامعات العالمية والمحلّية، وتقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي المُباشر كافّة، والمُتابعة الحثيثة لشؤونهم منذ اليوم الأول وحتى التخرّج.



الجدير بالذكر أن مواعيد التسجيل لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علميًا للدراسة خارج وداخل الدولة، قد بدأت وتستمر حتى 17 نوفمبر 2022، عبر الموقع الإلكتروني لمكتب البعثات الدراسية www.sco.ae