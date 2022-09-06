"الإمارات للتعليم" تؤكد التزامها باستقبال الطلبة المواطنين المنتقلين من المدارس الخاصة إلى "الحكومية"

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التزامها الكامل باستقبال جميع الطلبة المواطنين ومن في حكمهم من أبناء المواطنات وأصحاب المراسيم الراغبين بالانتقال من التعليم الخاص للتعليم الحكومي وتوفير المقاعد الدراسية لهم بغض النظر عن أية ظروف مرافقة لرغبتهم في الانتقال للمدارس الحكومية.

وأعلنت المؤسسة، أخيراً، عن إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للعام الدراسي 2022-2023.

وأشارت المؤسسة إلى أن التسجيل سيكون عبر موقع المؤسسة http://ese.gov.ae بدءاً من تاريخ 29 أغسطس 2022 ولغاية 9 سبتمبر 2022.

وعملت المؤسسة خلال الأسابيع الماضية على خطة استقبال العام الدراسي الجديد، وضمان العودة الآمنة للطلبة والكوادر التربوية، وتم عمل معايير خاصة يستطيع من خلالها مدراء المدارس تقييم مدارسهم للتحقق من جميع الجوانب سواء الأمن والسلامة وجاهزية المبني والمعلمين.