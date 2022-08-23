"ورشة حكومة دبي" تختتم برنامج التدريب العملي للطلاب

اختتمت "ورشة حكومة دبي" برنامجها للتدريب العملي للطلاب والذي يستهدف الطَلَبة الجامعيين ضمن التخصصات الهندسية.

ويتيح البرنامج لمنتسبيه تطوير مهاراتهم في مجال صيانة وإصلاح المركبات عبر اكتساب الخبرات العملية ضمن بيئة عمل تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم العملية واكتساب معرفة تقنية واسعة حول مختلف الأنظمة الهندسية للمركبات الحديثة والتعرف على إجراءات وتدابير الصيانة لأنظمتها المختلفة وكيفية تطبيقها بطرق علمية دقيقة.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار سعي الورشة إلى المساهمة في إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومزودة بكافة الخبرات والمهارات وتعزيز مفهوم التنمية المستمرة وتبني أحدث الأساليب والتقنيات وتبادل الخبرات والمعارف.

كما تهدف الورشة من خلال هذا البرنامج إلى تمكين جيل الشباب ودعم المسارات المهنية للطلاب وفق أعلى معايير الجودة وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل تماشياً مع رؤيتها المؤسسية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحالية والمستقبلية وبناء جيل جديد من الموظفين متعددي المهارات.

وقال عقيل مصطفى الجناحي مدير إدارة الصيانة الهندسية يأتي إطلاق البرنامج التدريبي في إطار التزام ورشة حكومة دبي بتعزيز الإمكانات الهندسية والفنية والخبرات التقنية للطلاب والكفاءات الشابة وتوفير السبل الكفيلة بتوسيع فرص نجاحهم مهنياً في مجال صيانة وإصلاح المركبات وإدارة أساطيلها. ويسرنا أن نتيح لمُنتسبي البرنامج فرصة التواجد ضمن بيئة عمل مشجعة ومحفزة على الابتكار والتميز والتدرُّب على استخدام أحدث منظومات ومنهجيات الصيانة وإدارة الأساطيل وإعدادهم بالشكل الأمثل للمضي قدُماً في مسيرتهم المهنية ضمن هذا القطاع.

ويزود البرنامج الطلاب بالمهارات اللازمة للتكيف مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع ويتيح لهم اكتساب الخبرة العملية الداعمة لرصيدهم المعرفي والأكاديمي بالاستعانة بفريق عمل ورشة حكومة دبي وخبرائها.