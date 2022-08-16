«أبوظبي التقني» يدرّب المواطنين على إدارة قطاع التجزئة الخاص

أطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة الـ21 من البرنامج الوطني «نعم للعمل»، في أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان، بمشاركة نخبة متميزة من المواطنين والمواطنات، يمثلون إمارات الدولة؛ ممّن تراوح أعمارهم بين 15 – 24 عاماً، لتدريبهم وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم للعمل في تخصصات حيوية عدة في سوق العمل بالقطاع الخاص، منها تطبيق ممارسات السلامة في بيئة العمل بقطاع التجزئة، وآليات التفاعل مع العملاء، وإدارة المخازن، ودعم الموظفين والزبائن في مكان العمل.

ويوفر برنامج «نعم للعمل» فرص العمل للشباب والشابات من مواطني الدولة أثناء الإجازة الدراسية، بنظام الدوام الجزئي، بهدف تنمية مهاراتهم الحالية، ومنحهم فرصة لاكتشاف مهارات جديدة، وترسيخ ثقافة العمل في القطاع الخاص لدى مواطني الدولة.

وأكد مدير عام المركز، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، أن «(نعم للعمل) يُعد أحد البرامج الوطنية المهمة التي ينظمها المركز ضمن استراتيجيته لإعداد وجاهزية شباب وفتيات الإمارات لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة، حيث يعمل البرنامج على استقطاب الشباب والفتيات خلال الإجازات المدرسية لتدريبهم على العمل في مؤسسات مختارة، لإكسابهم مهارات تخصصية تتوافق مع متطلبات الخطط الاستراتيجية للدولة».

وقال الشامسي: «(نعم للعمل) يأتي في إطار جهود القيادة الرشيدة لتمكين المركز من مواصلة نجاحاته في تنظيم البرنامج لتمكين المواطنين والمواطنات من العمل في مجالات جديدة ومتنوعة تتوافق مع ميولهم وتوجهاتهم وقطاعات العمل المطلوبة في المستقبل القريب والبعيد، وهي القطاعات والمهن والوظائف التي تشهد نجاحات كبيرة في حاضر ومستقبل سوق العمل بالدولة».

وأضاف: «يعمل المركز من خلال البرنامج على استثمار الإجازات المدرسية للطلبة، فيما يسهم في تحقيق توجيهات القيادة نحو صناعة المستقبل المهني والعملي للمواطنين، باعتباره الأساس في صناعة المستقبل التنموي المشرق في الإمارات»، مشيراً إلى تعاون المركز مع مؤسسات مختارة ومتميزة من أجل أن يتضمن برنامج «نعم للعمل» أحدث الطرق والأساليب العلمية والعملية اللازمة لتدريب شباب وفتيات الإمارات وتزويدهم بالقدرات الاحترافية المطلوبة لإدارة قطاع التجزئة بكفاءة عالية، بجانب تمكينهم من خبرات ومهارات إسعاد العملاء وتلبية متطلباتهم، وكذلك آليات إدارة المخازن.

من جانبه، ذكر رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»، المهندس علي محمد المرزوقي، أن خريجي «نعم للعمل» يحصلون على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التربية والتعليم، بعد مواصلة المشاركة والانتظام في أربعة مستويات متدرجة من البرنامج، بما يؤهلهم للعمل في القطاع الخاص بكل جدارة وثقة.

وأكد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن البرنامج يركز على ثلاثة مخرجات، تشمل المهارات والكفاءات، والمجالات المهنية، إضافة إلى الشهادات، حيث يتم تحقيق المخرج الخاص بالمهارات والكفاءات، من خلال طرح البرنامج لفرص جديدة وفريدة من نوعها للمشتركين، حيث تتاح لهم فرص التدريب في بيئات عمل فعلية لتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية بهدف تأهيل جيل يسهم في التنمية المستدامة.

وأشار المركز إلى أنه عقب إتمام عملية تقييم الأداء الوظيفي، يتم إصدار الشهادات المعتمدة لمستكملي المراحل الأربع بنجاح من برنامج «نعم للعمل»، حيث يتم إصدار تلك الشهادات للمشتركين من أجل توثيق خبرتهم في برنامج «نعم للعمل».

4 مستويات للبرنامج

أكّد مدير مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك الشامسي، أن البرنامج يتضمن أربعة مستويات متدرجة يحصل المواطن بعدها على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، بما يمنح المواطنين خريجي البرنامج؛ الفرص للعمل في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، داعياً شباب وفتيات الإمارات إلى المشاركة في الدورات المقبلة من «نعم للعمل» بالتسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني www.yestowork.ae، بما يضمن لهم الاستثمار الأمثل لأوقات فراغهم، خصوصاً خلال الإجازة المدرسية، حيث يسهم البرنامج في صناعة مستقبلهم العملي ليكونوا الكوادر الوطنية القادرة على العمل في كل التخصصات بجدارة واقتدار.

ويسعى برنامج «نعم للعمل» من خلال المجالات المهنية إلى توفير فرص اكتساب المعرفة في مجالات مختلفة، وتنمية قيمة العمل والشعور بالمسؤولية لدى المشاركين تجاه الوطن، وضرورة اكتسابهم لمزيد من الخبرات والمهارات الوظيفية في مراحل عمرية متقدمة، ما يعزّز الثقة بالنفس لديهم، ويحفزهم على إقامة المشروعات التجارية الخاصة بهم مستقبلاً.