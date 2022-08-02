زيّ موحد لطلبة المدارس الحكومية العام الدراسي المقبل

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن اعتماد زيّ مدرسي موحد جديد لطلبة المدارس الحكومية، بدءاً من الروضة الأولى حتى الصف الـ12، على أن يبدأ توزيعه على الطلبة في 15 أغسطس الجاري، ضمن استعدادات المؤسسة للعام الدراسي المقبل، الذي ينطلق 29 أغسطس الجاري.

وأكدت المؤسسة حرصها على توفير زي مدرسي يناسب طبيعة الفئات العمرية للطلبة كافة، على اختلاف مراحلهم الدراسية، بما يضمن توفير مزيد من شروط الراحة لهم، ويتوافق مع طبيعة سير اليوم الدراسي.

كما حرصت على أن يمدّ الزي الجديد الطلبة بالمتطلبات العملية اللازمة التي تحتمها عليهم طبيعة النشاطات الصفية وغير الصفية التي يمارسونها في مدارسهم، علاوة على تماشيه التام مع اشتراطات الأمن والسلامة التي يجب توافرها لدى الطلبة عند استخدامهم المختبرات العلمية المتاحة لهم في المدارس.

وحدّد دليل الزي المدرسي الموحد الجديد مواصفات الزي للطلبة، كل حسب مرحلته الدراسية، إذ أتاح خيارات متنوّعة تناسب فئاتهم العمرية، بما ينعكس على بيئتهم التعليمية بشكل إيجابي.

كما حرصت المؤسسة على توفير زيّ مدرسي ذي جودة عبر وضعها مجموعة من المواصفات والمعايير التي روعي فيها أن تكون الألوان منحصرة في اللونين الأبيض والكحلي، وأن تكون مريحة وموحدة وجاذبة ومناسبة لكلا الجنسين ولمختلف الأعمار.

وسيُباع الزي المدرسي للطلبة من خلال 38 منفذاً للبيع موزعة على مختلف مناطق الدولة، وتابعة لمجموعة اللولو هايبرماركت، المورد المعتمد من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وحصرت تكاليف الزي المدرسي الموحد الجديد بالحد الأدنى، بما يسهم في عدم زيادة العبء عن أولياء الأمور.

كما يوفر الزي أريحية للطلبة، عبر مراعاته متطلبات العملية التعليمية وساعات الدراسة وبيئتها ومتطلبات اليوم الدراسي المختلفة بنشاطاته المتنوّعة.

وتتيح المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني www.ese.gov.ae الدليل الكامل للزي المدرسي الموحد الجديد للتعرف إلى أسعاره وأماكن بيعه. حدّد دليل الزي المدرسي الموحد الجديد مواصفات الزي للطلبة، كل حسب مرحلته الدراسية.

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