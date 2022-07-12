جامعة دبي تبدأ تلقي طلبات منحة «الشيخ حمدان بن راشد»

المصدر: دبي - وام

بدأت جامعة دبي تلقي طلبات المنح الدراسية السنوية الكاملة التي قرّرت تخصيصها للطلبة المتفوقين باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتأتي المنح، وعددها ثلاث، وفاء وتخليداً لذكرى الراحل الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني، ولا سيما دعمه المتواصل للمشروعات الخيرية والأداء التعليمي المتميز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية، إضافة إلى مساهماته السخية والمتميزة مع جامعة دبي ودعم الطلبة المتعسرين سنوياً من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية.

وأعلنت الجامعة عن استمرار فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المنح التي تقدمها الجامعة على نفقتها الخاصة للطلبة المتفوقين، ممن حصلوا على معدل 98% وما فوق في الثانوية العامة.

وستخصص المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تقنية المعلومات أو هندسة الكهرباء والاتصالات.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف «جودة التعليم» في دولة الإمارات، يهمها أن تربط المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ «التفوق العلمي»، ويشرفها تسميتها باسم منحة «الشيخ حمدان بن راشد» السنوية، مشيراً إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة كل عام، لمدة أربع سنوات، لكل طالب متفوق يستحق المنحة.

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