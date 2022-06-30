68 طالباً مواطناً في قائمة أوائل "الثانوية"

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قائمة طلبة الأوائل في الصف الثاني عشر، للعام الدراسي الجاري، والتي ضمت 119 طالباً وطالبة من طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتفوقت فيها الإناث وحصدن 84 مركزاً مقابل 35 للذكور، وتصدر فيها أبناء الدولة بتواجد 68 طالباً وطالبة ضمن قائمة أوائل الطلبة، من بين 11 جنسية مختلفة شملتهم القائمة، وشملت القائمة 80 طالباً من مدارس التعليم العام، و20 طالباً من المدارس الخاصة، و18 طالباً من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية.

وحصل 648 طالباً وطالبة من الصف 12 في المدارس الحكومية في مسار النخبة، على نسبة نجاح بلغت 98 %، أما طلبة المسار المتقدم والبالغ عددهم 5,781 حققواً نسبة نجاح بلغت 98.6 % فيما حقق طلبة المسار العام البالغ عددهم 13,090 نسبة نجاح بلغت 90.7 %، وبلغ عدد طلبة الصف 12 في المسار التطبيقي 1,038 طالباً.

وفي المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، حصل طلبة المسار المتقدم للصف 12 والبالغ عددهم 5,835، على نسبة نجاح بلغت 98.6 % فيما حقق طلبة المسار العام البالغ عددهم 2,383 نسبة نجاح بلغت 93.2 %. وكان قد تقدم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، 20,557 من طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية، فيما تقدم 8,218 من طلبة الصف 12 في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

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