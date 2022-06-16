%95 من الطالبات و80% من الطلاب في الدولة يلتحقون بالتعليم العالي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكدت الحكومة الرقمية أنه خلال فترة زمنية وجيزة، استطاعت الإمارات تأسيس نظام متميز ومتنوع للتعليم الجامعي، وتعتبر جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى المعالم الأكاديمية الرائدة في التعليم الجامعي في الدولة.

وذكرت في تقرير لها أن الإمارات تعتبر ضمن قائمة أوائل دول العالم التي تشهد معدلات مرتفعة في طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وبشكل عام يلتحق نحو 95% من الطالبات، و80% من الطلبة، بمؤسسات التعليم العالي، بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة.

وأشارت إلى أنه بعد الهيكلة الوزارية التي أقرها مجلس الوزراء في فبراير 2016، تم دمج ما كان يُعرف مسبقاً بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم، وتعيين وزيريّ دولة.

ووفقاً لهذا التغيير، تقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف على التخطيط العام للتعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، كما تُعنى الوزارة بمسؤولية إعداد مسودة القوانين لتأسيس المؤسسات الفيدرالية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

ولفتت إلى مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات، التي تأسست لإعداد وتنفيذ مقاييس الجودة التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج العلمية من أجل ترخيصها واعتمادها.

ويتضمن نظام الاعتماد المُطبق على الجامعات في الدولة ثلاثة محاور، هي: الرقابة، وتقييم البرامج الدراسية، والحصول على الاعتماد، وتفرض تكاملية النظام أن تتم تلك المحاور بعملياتها كافة بشكل منتظم وجدي، بما يكفل الجودة الأكاديمية.

وتقوم المفوضية بنشر لائحة بالمؤسسات العلمية المرخص لها، وبرامجها المعتمدة.

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