مبتكرون.. 3 طالبات يشاركن في مشروع بحثي للكشف المبكر عن «السكري»

المصدر: إعداد: أمين الجمال

صممت ثلاث طالبات بكلية الصيدلة في جامعة الشارقة، مشروعاً للكشف المبكر والوقاية من مرض السكري، بهدف توفير خدمة صحية متميزة تسهم في الكشف المبكر عن مرضى السكري، وتحذر الأشخاص ممن لديهم ارتفاعات في السكر من خلال إجراء اختبار السكر التراكمي الذي ينفذه مشروعهن.

ونفذ المشروع الطالبات زهاء ظافر، نورة عباس، شدا راضي، تحت إشراف الأستاذ المشارك في قسم الممارسة الصيدلانية والعلاجيات في الكلية، الدكتور حمزة الزبيدي، والدكتورة كاتارينا سامورينا، وورد الصيداوي، مساعد باحث.

ويهدف المشروع البحثي إلى تقديم برنامج صحي جديد عن طريق الصيدليات للكشف المبكر عن مرض السكري، وتوفير برنامج متخصص يساعد المشاركين على تقليل خطر إصابتهم بمرض السكري ومضاعفاته والوقاية منه، خصوصاً أن العديد من الأشخاص لا يلحظون ارتفاع مستويات السكر لديهم.

وأكد الدكتور حمزة الزبيدي، أن المشروع المبتكر، يوفر خدمة صحية جديدة للكشف المبكر عن مخاطر السكري في صيدليات المجتمع في الإمارات بشكل يناسب بيئة ومجتمع الدولة، موضحاً أنه تم تطبيق الجزء الأول من المشروع بنجاح في 12 صيدلية في إمارات دبي والشارقة وعجمان.

وأضاف أن تطبيق المشروع تم من خلال إجراء اختبار السكر التراكمي في هذه الصيدليات لأكثر من 560 شخصاً، تتجاوز أعمارهم الـ40 وغير المشخصين بمرض السكري، وكانت لدى 38.0% منهم مستويات السكر التراكمي تتوافق مع مرض السكري وحالة مقدمات السكري.

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