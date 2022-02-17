بعثات دراسية للطلبة في أفضل 150 جامعة عالمية.. 24 مارس أخر موعد للتقديم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، عن تقديم منحاً دراسية للطلبة في أفضل 150 جامعة عالمية، تشمل 56 تخصصاً في مهن المستقبل التي توائم احتياجات وفرص سوق العمل، مشيرة إلى أن باب التقديم في برنامج بعثات أبوظبي مفتوح حتى 24 مارس المقبل.

وتفصيلاً، يعد برنامج بعثات أبوظبي، وجهة رائدة للطلبة المتفوقين في أبوظبي، حيث توفر رحلة شاملة للخدمات التي يحتاجها الطلبة، ابتداءً من تقديم التوجيه المهني والإرشاد الأكاديمي في مرحلة الثانوية العامة، ثم مساعدة الطلبة على اختيار مساراتهم الجامعية، وتوفير التوجيه الاجتماعي والمتابعة والإرشاد الأكاديمي أثناء مرحلة الابتعاث لضمان حصول الطالب على الاستفادة القصوى من البعثة.

وأكدت الدائرة أن برنامج بعثات أبوظبي، يتضمن العديد من المزايا تشمل تقديم رحلة أكاديمية فريدة وشخصية للطالب المبتعث، وبدلات ومكافآت وفقاً للأداء والمستوى الأكاديمي، والمساعدة في الحصول على فرص عمل بعد التخرج، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التدريب الداخلي وفرص العمل لدى أكثر من 90 جهة ومؤسسة شريكة، مشيرة إلى أن الطالب في حال كان لديه قبول في إحدى أفضل 20 جامعة، يمكنك تجاوز معايير وشروط الأهلية ليضاف اسمك إلى قائمة الترشيح مباشرة.

وأوضحت الدائرة أن معايير وشروط التأهل للقبول للطلبة الصف الثاني عشر "السنة 13" تنص على أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون عمره بين 17 و24 سنة، وأن يكون حاصلاً على معدل 85% وما فوق في الصف، وأن يكون حاصلاً على معدل 90% وما فوق في الصف 12 (الفصل الدراسي الأول)، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي غير مشروط في إحدى الجامعات المصنفة ضمن أفضل 150 جامعة لدراسة أحد التخصصات المعتمدة لدى البرنامج، وأن يكون حاصلاً على درجة 6.0 على الأقل في اختبار الآيلتس (الأكاديمي) أو 60 في اختبار التوفل iBT، بالإضافة إلى أن يكون قادراً على تحصيل درجة 1100 وما فوق في اختبار (امسات) الرياضيات

كما حددت الدائرة معايير وشروط التأهل للقبول لطلبة الجامعات الراغبين في الحصول على بعثة دراسية في الخارج بأن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يتجاوز عمره 24 سنة، وأن يكون حاصلاً على معدل تراكمي لا يقل عن 3.0 أو ما يعادله، وأن تكون قد أكملت بنجاح ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية جامعية معتمدة (Credit hours)وقت تقديم الطلب، وأن يكون مسجلاً بالفعل في إحدى الجامعات المصنفة ضمن أفضل 150 جامعة، وأن يكون حاصلاً على درجة 6.0 على الأقل في اختبار الآيلتس (الأكاديمي) أو ما يعادله، بالإضافة إلى أن يكون تخصصه من التخصصات المعتمدة لدى البرنامج.

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