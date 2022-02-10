حكومة الإمارات تكرم منتسبي الدفعة الثانية لـ «هاكاثون اللامستحيل»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كرمت حكومة دولة الإمارات في حفل افتراضي «عن بعد» منتسبي الدفعة الثانية من نموذج «هاكاثون اللامستحيل» لطلاب الجامعات الوطنية والعالمية، الذي نظمته وزارة «اللامستحيل»، ضمن مبادراتها الهادفة إلى تعزيز مشاركة الطلاب في تصميم الجيل الجديد من الممارسات الحكومية، وابتكار حلول نوعية لتحديات وزارة الطاقة والبنية التحتية، بما يدعم جهود تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل.

وركزت الدفعة الثانية للهاكاثون على تطوير حلول مبتكرة ذات فاعلية لثلاثة تحديات رئيسة في مجال الإسكان شملت: «تحدي مواد البناء، وتحدي تعزيز رحلة المتعامل لبناء المساكن، وتحدي توحيد قوانين البناء المستدامة»، حيث عمل فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية على تأهيل وتدريب 24 طالباً جامعياً ومتطوعاً على إيجاد حلول نوعية لتحديات الإسكان التي تم تحديها.

وتضمنت منظومة عمل الدفعة الثانية لنموذج «هاكاثون اللامستحيل» لطلاب الجامعات الوطنية والعالمية، مساقا دراسياً بعنوان Innov8x معتمد من كليات الهندسة، في جامعة كولورادو ماينز الأميركية، وجامعة خليفة، ركز على التفكير التصميمي والريادي، وتحليل التحديات، وتطوير النماذج الأولية، ومشاركة المعنيين في تطوير الحلول المجتمعية المبتكرة، حيث عمل فريق من وزارة الطاقة والبنية التحتية، على التنسيق بشكل دوري مع الطلاب لمتابعة تطورات عملهم والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات ومساعدتهم في تصميم وابتكار أفضل الحلول للتحديات.

كما عمل المشاركون في الهاكاثون على تحدي توحيد قوانين البناء المستدامة، الذي يتمثل في طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على موافقات تطوير مشاريع الإسكان، واختلاف القوانين المعمول بها في إمارات الدولة وتحديثها باستمرار واختلاف الشروط.

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